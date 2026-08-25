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Savić: U petak sastanak u Vladi o problemu nedostatka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj"

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 22:22

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Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik bijeljinskog odbora SNSD-a Bojan Savić najavio je da će na sastanku u Vladi Republike Srpske u petak, 28. avgusta, biti definisani naredni koraci kada je riječ o problemu nedostaka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini.

Savić je uvjeren da će nakon tog sastanka imati dobre vijesti za roditelje i djecu u Bijeljini.

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On je naveo da je problem nedostatka mjesta u ovom vrtiću jedna je od tema kojom se u prethodnom periodu mnogo bavio, sa željom da se umjesto priče o tome ko je kriv napravi konkretan pomak.

- Zahvaljujući razumijevanju i podršci premijera Minića, mogu da kažem da smo danas nadomak rješenja - napisao je, između ostalog, Savić na Instagramu.

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Bojan Savić

Bijeljina

Vlada Republike Srpske

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