Savić: U petak sastanak u Vladi o problemu nedostatka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik bijeljinskog odbora SNSD-a Bojan Savić najavio je da će na sastanku u Vladi Republike Srpske u petak, 28. avgusta, biti definisani naredni koraci kada je riječ o problemu nedostaka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini.
Savić je uvjeren da će nakon tog sastanka imati dobre vijesti za roditelje i djecu u Bijeljini.
Republika Srpska
Dodik: Privatni sektor sve više nosi privredu Srpske, privrednici moraju imati sigurnost
On je naveo da je problem nedostatka mjesta u ovom vrtiću jedna je od tema kojom se u prethodnom periodu mnogo bavio, sa željom da se umjesto priče o tome ko je kriv napravi konkretan pomak.
- Zahvaljujući razumijevanju i podršci premijera Minića, mogu da kažem da smo danas nadomak rješenja - napisao je, između ostalog, Savić na Instagramu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
2 h0
Svijet
2 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Srbija
3 h0
Republika Srpska
2 h4
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h12
Republika Srpska
9 h43
Najnovije
Najčitanije
23
07
23
04
23
01
22
48
22
42
Trenutno na programu