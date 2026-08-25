U Grčkoj za nekoliko sati izbilo 40 požara

Gotovo 40 novih požara izbilo je širom Grčke za nekoliko sati, objavili su grčki vatrogasci.

Najveći požar je na ostrvu Salamini, gdje se nalazi najveća baza grčke ratne mornarice. Baza nije ugrožena, naveli su vatrogasci.

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Vatra se probila kroz klanac, a gasili su ga brojni avioni i helikopteri. Raspoređene su velike jedinice profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca, objavila je državna televizija ERT.

Zbog požara na otvorenom u oblasti Beotija, u centralnoj Grčkoj, danas po podne naređena je evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades.

Vatra je zahvatila nisko rastinje, a u gašenju učestvuje 58 vatrogasaca sa 17 vozila, prenosi Katimerini.

Prethodno je za gašenje požara iz vazduha bilo raspoređeno 14 aviona i četiri helikoptera.

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Zbog suše je rizik od požara u velikom dijelu Grčke i dalje visok, ističu iz civilne zaštite.

Temperatura u centru Atine danas je dostigla 40 stepeni Celzijusovih, a prognozira se da će se trenutni toplotni talas održati do početka iduće sedmice.

(Srna)