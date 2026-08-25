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Boris Škipina reizabran za predsjednika Organizacije mladih SNSD-a

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 22:48

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Борис Шкипина изабран је за предсједника Организације младих СНСД-а.
Foto: Srna

Boris Škipina izabran je večeras za predsjednika Organizacije mladih SNSD-a.

Škipina je na izbornoj konferenciji dobio jednoglasnu podršku više od 150 delegata. On je i u prethodne četiri godine obavljao ovu funkciju.

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​Škipina je zahvalio na ukazanom povjerenju, te poručio da će dodatno raditi na jačanju organizacije i uloge koju mladi imaju u samom opštinskom odboru.

​"Mladi imaju važnu ulogu unutar opštinskog odbora, o čemu najbolje govore rezultati sa lokalnih izbora, gdje su naši kandidati imali vodeće rezultate. Ostajemo na ovom kolosijeku i očekujem da 2028. godine ponovimo i nadmašimo postavljene brojke", istakao je Škipina.

​Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Pale Aco Stanišić poručio je da će Organizacija mladih imati punu podršku starijih kolega.

On je naglasio da će sa svoje pozicije dati puni doprinos da se glas mladih još glasnije čuje, te da budu maksimalno vidljivi i uključeni u sve političke i društvene procese.

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​Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da je uloga mladih u SNSD-u izuzetno značajna i da upravo oni treba da budu kreatori politika usmjerenih na razvoj Republike Srpske.

​Izbornoj konferenciji prisustvovao je i narodni poslanik Damjan Škipina, koji je podsjetio da je i sam ponikao u ovoj organizaciji na koju je danas izuzetno ponosan.

Škipina je istakao da u politici treba raditi tako da trajete, ostanete dosljedni i gradite bolju i napredniju Srpsku za sve buduće generacije.

(Srna)

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Boris Škipina

SNSD

Organizacija mladih SNSD-a

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