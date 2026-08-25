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Snažno nevrijeme pogodilo Španiju: Bujica nosi čovjeka niz ulicu

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 20:53

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Бујица носи човјека на улици у Шпанији.
Foto: Alt Right España /X/Screenshot

Neuobičajeno obilne padavine i grad poplavili su ulice španskog turističkog grada, pričinili štetu poslovnim objektima i automobilima, dok su bujice nosile ljude.

Ekstremno vrijeme izazvalo je i uginuće oko 100 golubova u Taragoni.

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U lučkom gradu Taragoni, u Kataloniji, na jednom snimku zabilježen je muškarac kojeg je bujica nosila niz potpuno poplavljenu ulicu, dok je drugi muškarac pokušavao da ga prati trčeći trotoarom.

Visoke temperature, požari, pa poplave i tornado

Zabrinuti prolaznici snimali su incident dok je ogromna količina vode tekla ulicom i odnosila muškarca sve dalje.

Na drugom snimku vide se ogromni komadi grada kako udaraju o ulice, nanoseći veliku štetu poslovnim objektima i drastično smanjujući vidljivost. Automobili i autobusi pokušavali su da se kreću dok ih je zasipao krupan grad.

Snažno nevrijeme uslijedilo je nakon ljeta obilježenog ekstremnim vremenskim pojavama širom Evrope, od razornih požara do tornada.

Desetinama ljudi sinoć je pružena pomoć zbog povreda, dok su stotine kuća oštećene nakon što je tornado prošao kroz jedno selo u Francuskoj.

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Dio krova tržnog centra u Taragoni urušio se tokom oluje, ali se vjeruje da u tom incidentu niko nije povrijeđen.

Jedanaest osoba povrijeđeno je u ranim jutarnjim satima u subotu tokom snažnog nevremena u gradu Roda de Bera i okolini, oko pola sata vožnje sjeverno od Taragone.

Među njima je i 18-godišnja devojka koja se bori za život nakon što se zid uz obalu srušio na nju i još dvije osobe.

Oluja koja je juče poslijepodne pogodila područje nekoliko kilometara južnije dovela je do više od 1.000 poziva hitnim službama.

Vatrogasci i druge službe intervenisali su zbog poplavljenih podruma, oborenog drveća, koje je u nekim slučajevima padalo na automobile, kao i zbog zatvaranja puteva.

Stanovnici pojedinih dijelova Taragone, udaljene oko sat i 15 minuta vožnje južno od Barselone, ostali su bez električne energije. Vjeruje se da su tri osobe povređene i prevezene u bolnicu, ali nijedna od njihovih povreda nije opisana kao teška.

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Mini cunami

Balearska ostrva juče je pogodio i niz mini-cunamija, zbog kojih je u turističkom ljetovalištu San Antonio na Ibici morao da bude otkazan koncert.

Prostor na kojem je trebalo da bude održan koncert prekrila je morska voda, koja je odnijela kontejnere, frižidere i šankove postavljene za događaj.

U Puerto Alkudiji more je juče poslijepodne preplavilo dio šetališta uz obalu, zbog čega su turisti morali da gaze kroz vodu, prenosi DejliMejl.

Nagli prodor vode iznenadio je i goste koji su sjedili na terasi jednog bara na plaži.

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Ekstremne vremenske pojave nisu nepoznata pojava na ostrvima.

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nevrijeme

Bujica

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