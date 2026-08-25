Minić: Podrška Vlade mora biti jača za kompaniju poput "Elvaka"

Podrška Vlade Republike Srpske mora biti jača i ozbiljnija za kompanije kao što je "Elvako MetPro" iz Bijeljine, rekao je premijer Savo Minić prilikom posjete ovoj kompaniji.

"Ovdje vrijedni Semberci prave proizvode i prodaju ih u Švajcarskoj, Holandiji. Dobro znate pod kakvim uslovima, sa kakvim kvalitetom i tehnologijom to mora biti urađeno i sa cijenom koja je pristupačna. Što bi naš narod rekao, kapa dole za ovu organizaciju proizvodnje", rekao je Minić.

Minić je dodao da ga je u razgovoru sa vlasnikom kompanije Slavenkom Ristićem obradovalo da je on spreman da u Evropi, svijetu, obezbijedi tržište.

Istakao je da se Ristić već dokazao kada je u pitanju i TRB i namjenska industrija, te smatra da sa poslodavcima u Republici Srpskoj treba naći još modaliteta podrške.

Minić je dodao da se ovdje informisao da je obezbijeđena parcela gdje se planira smještaj novih ljudi, objedinjavanje još jednog proizvodnog procesa sa TRB-om i zapošljavanje još većeg broja ljudi.

Vlasnik "Elvaka MetPro" Slavenko Ristić je rekao da su kroz ovu kompaniju pokazali da domaća privreda, majstori, inženjeri pronalaze i razvijaju nove proizvode koji pronalaze tržište u Evropi.

Istakao je da se, kao i TRB, "Elvako" 99 odsto oslanja na izvoz prema Italiji, Švajcarskoj i Holandiji.

"To samim tim dokazuje da smo vrlo konkurentni, da je naš narod ovdje pametan, radan, da je jednostavno potrebna još možda malo institucionalna podrška privredi i ekonomiji", rekao je Ristić.

Zahvalio je premijeru Miniću što je našao vrijeme za posjetu i ukazao da su i do sada imali razumijevanje Vlade i institucija.

Ristić je napomenuo da u ovoj firmi radi stotinjak ljudi, a da njihov sistem ukupno ima 1.000 zaposlenih radnika.

On je potvrdio da je u toku gradnja objekta gdje planiraju da presele kompaniju "Elvako" i gdje će radnici, inženjeri imati bolje uslove za rad.

"Nastaviće da širimo tržište i da zapošljavamo mlade ljude koji žele da ostanu u Republici Srpskoj", rekao je Ristić.

Direktor kompanije "Elvako" Mladen Ristić istakao da je im znači podrška Vlade koja posljednjih pet godina daje podsticaje za direktna ulaganja na koje konkurišu.

"Svake godine imamo podršku u nekom dijelu naših investicija, što se vidi kroz proizvodni pogon", rekao je Ristić, prenosi Srna.