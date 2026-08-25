Maldini, Kanavaro i Nesta stigli u eFootball 2027: Da li je ovo najbolji defanzivni paket?

Ljubitelji eFootball-a od ove sedmice imaju priliku da pojačaju defanzivnu igru. Stigao je paket sa tri defanzivca Italije iz 2000. godine - Paolo Maldini, Fabio Kanavaro i Alesandro Nesta.

Kritičari kažu da je ovo najjači paket koji je ponuđen u popularnoj igrici za defanzivce, a sa ocjenama koje dostižu 109 poena ujedno i najjača ponuda.

Novi italijanski Epic paket dostupan je od 24. do 31. avgusta.

Šta donosi novi paket u eFootball 2027?

Paket se pojavio nedugo nakon velikog sezonskog ažuriranja verzije 6.0.0, kojim je Konami značajno promijenio način na koji funkcionišu stilovi igrača.

Jedna od najvećih novina je razdvajanje ofanzivnog i defanzivnog stila, pa igrači sada mogu imati različito ponašanje u zavisnosti od faze igre.

Upravo zbog toga nove verzije Maldinija, Kanavara i Neste nisu zanimljive samo zbog visokih ocjena. Sva trojica dobila su karakteristike koje utiču na način na koji se pozicioniraju i reaguju prilikom odbrane.

Maldini dobio novi stil

Maldini dolazi kao štoper sa stilom izgradnje igre (Build Up), dok mu je defanzivni stil gospodar visoke linije (High Line Master).

Takav profil bi trebalo da bude posebno koristan igračima koji odbranu postavljaju visoko i žele defanzivca koji dobro kontroliše prostor iza ostatka ekipe.

Od specijalnih vještina dobio je produženi start (Long-reach Tackle) i vazdušnu tvrđavu (Aerial Fort).

Maldini je visok 186 centimetara, može da igra u centru odbrane, a tradicionalno je jedan od najtraženijih defanzivnih igrača u eFootball-u.

Kanavaro za agresivniju odbranu

Kanavaro ima potpuno drugačiju ulogu.

Njegov defanzivni stil je razarač (The Destroyer), što znači da je namijenjen agresivnijem izlasku na protivničkog igrača i osvajanju lopte.

Posebno je zanimljiva vještina lov iz sjenke (Shadow Hunt), koja mu pomaže prilikom praćenja igrača i reagovanja kada protivnik pokušava da napadne prostor iza odbrane.

Uz nju dolazi i vazdušna tvrđava (Aerial Fort).

Kanavaro je sa 176 centimetara znatno niži od većine elitnih štopera, ali njegove karakteristike skoka, brzine, agresivnosti i defanzivnog pozicioniranja tradicionalno nadoknađuju nedostatak visine.

Nesta možda i najzanimljivija kartica

Alesandro Nesta mogao bi da bude najzanimljiviji igrač čitavog paketa, prvenstveno zbog novog defanzivnog stila pokrivanja (Covering Role).

Njegova uloga nije da bez razmišljanja izlazi na protivničkog napadača, već da pokriva prostor koji ostane iza saigrača koji krene u duel.

Upravo zbog toga kombinacija Kanavaro–Nesta na papiru djeluje veoma zanimljivo: Kanavaro može agresivnije napadati igrača sa loptom, dok Nesta ostaje iza njega i zatvara nastalu prazninu.

Nesta uz to ima čak tri posebne vještine — produženi start (Long-reach Tackle), vazdušnu tvrđavu (Aerial Fort) i tvrđavu (Fortress).

Visok je 187 centimetara, a njegov profil je usmjeren na defanzivno pozicioniranje, fizičke duele, presjecanje dodavanja i igru u vazduhu.

Ko je najbolji izbor?

Odgovor zavisi od toga kakvu odbranu igrač već ima.

Kanavaro je logičan izbor za one kojima nedostaje agresivni štoper koji će izlaziti na protivnika, dok Nesta djeluje kao prirodan partner takvom tipu defanzivca.

Maldini je vjerovatno najsvestraniji od trojice i donosi dodatnu vrijednost zahvaljujući sposobnosti da učestvuje u izgradnji napada i kontroliše visoko postavljenu odbrambenu liniju.

Zbog toga se među igračima već vodi rasprava da li je ovo jedan od najboljih defanzivnih paketa koji je Konami do sada objavio u novoj sezoni.

Da li vrijedi trošiti eFootball novčiće?

Za igrače koji nemaju vrhunske štopere, ovaj paket je izuzetno privlačan jer sva tri glavna dobitka mogu predstavljati ozbiljno pojačanje ekipe.

Situacija je drugačija za one koji već imaju ranije Epic verzije Maldinija, Kanavara ili Neste, kao i druge elitne defanzivce. U tom slučaju razlika možda nije dovoljno velika da bi opravdala veliki broj potrošenih eFootball novčića.

I mi smo probali sa izvlačenjem. Nakon 6.000 potrošenih novčića dobili smo Kanavara, a Nesta je stigao nakon 8.000. Ipak, da bi došli do Maldinija koji je ujedno i najjača ponuda u ovom paketu, morali smo da potrošimo 14.900 novčića.

Kritičari sugerišu da oni koji na svom nalogu imaju 5.000 novčića ne pokušavaju izvlačiti legende italijanske defanzive.