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Ko je bio general Ratko Mladić?

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 14:38

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Генерал Ратко Младић
Foto: Youtube

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini.

Ko je bio Ratko Mladić?

General Ratko Mladić je rođen 12. marta 1943. godine u selu Božinovići, u opštini Kalinovik.

Ратко Младић

Republika Srpska

Umro je Ratko Mladić

Završio je Vojno-industrijsku školu u Zemunu, a Vojnu akademiju, Komandno-štabnu akademiju kao prvi u klasi.

Oficirsku karijeru započeo je 1965. godine u Skoplju, gdje napreduje do načelnika za nastavu 3. vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije /JNA/.

Početkom januara 1991. godine postao je pomoćnik komandanta Prištinskog korpusa, a krajem juna iste godine odlazi u Knin.

Početkom marta 1992. po naređenju načelnika Generalštaba JNA Blagoja Adžić sa dužnosti u Kninu odlazi u Sarajevo, gdje je preuzima dužnost od generala Milutina Kukanjca i postaje komandant 2. vojne oblasti JNA sa sjedištem u Sarajevu.

Tada je vanredno unaprijeđen u čin general-potpukovnika.

General Mladić je 12. maja 1992. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, a na prijedlog predsjednika Radovana Karadžića postavljen za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na tom položaju je ostao do 1996. godine.

Redovno je unaprijeđen u čin general-pukovnika 24. juna 1994. godine.

Penzionisan je 28. februara 2001. godine ukazom tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice.

Nosilac je Ordena za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordena Narodne armije sa srebrnom zvijezdom, Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem.

Haško tužilaštvo ga je 1995. godine optužilo za ratne zločine u BiH, a uhapšen je 26. maja 2011. godine u Lazarevu kod Zrenjanina, nakon čega je izručen Haškom tribunalu.

Sudski proces protiv generala Mladića počeo je u Haškom tribunalu 3. juna 2011. godine, a u julu 2022. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnog genocida i zločina protiv čovječnosti u BiH.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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