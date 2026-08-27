Isplaćeno više od 31 milion KM: Oglasio se Fond PIO

Autor:Stevan Lulić
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Fond za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) oglasio se povodom isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.
Ističući da je pomoć isplaćena u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske iz Fonda PIO navode da je ovim obuhvaćeno 295.642 korisnika prava.
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Dodaje se da je za ove namjene obezbijeđeno više od 31 milion KM.
Jednokratna novčana pomoć isplaćena je prema visini prosječne penzije i to:
korisnicima čija je penzija niža od prosječne penzije od 698,48 KM isplaćeno je 120 KM;
korisnicima čija je penzija viša od prosječne penzije od 698,48 KM isplaćeno je 80 KM.
Za realizaciju ove mjere Vlada Republike Srpske obezbijedila je ukupno 31.385.263,86 KM.
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Fond PIO Republike Srpske, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavlja sa realizacijom aktivnosti Vlade Republike Srpske, usmjerenih na blagovremenu i efikasnu isplatu prava korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja.
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