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Isplaćeno više od 31 milion KM: Oglasio se Fond PIO

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Autor:

Stevan Lulić
27.08.2026 15:24

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Новац
Foto: ATV

Fond za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) oglasio se povodom isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.

Ističući da je pomoć isplaćena u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske iz Fonda PIO navode da je ovim obuhvaćeno 295.642 korisnika prava.

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Dodaje se da je za ove namjene obezbijeđeno više od 31 milion KM.

Dvije kategorije

Jednokratna novčana pomoć isplaćena je prema visini prosječne penzije i to:

korisnicima čija je penzija niža od prosječne penzije od 698,48 KM isplaćeno je 120 KM;

korisnicima čija je penzija viša od prosječne penzije od 698,48 KM isplaćeno je 80 KM.

Desetine miliona raspoređene

Za realizaciju ove mjere Vlada Republike Srpske obezbijedila je ukupno 31.385.263,86 KM.

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Fond PIO Republike Srpske, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavlja sa realizacijom aktivnosti Vlade Republike Srpske, usmjerenih na blagovremenu i efikasnu isplatu prava korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja.

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Fond PIO

jednokratna pomoć penzije

Jednokratna pomoć penzionerima

Penzioneri

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