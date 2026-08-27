Isplaćeno više od 31 milion KM: Oglasio se Fond PIO

Fond za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) oglasio se povodom isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.

Ističući da je pomoć isplaćena u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske iz Fonda PIO navode da je ovim obuhvaćeno 295.642 korisnika prava.

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Dodaje se da je za ove namjene obezbijeđeno više od 31 milion KM.

Dvije kategorije

Jednokratna novčana pomoć isplaćena je prema visini prosječne penzije i to:

korisnicima čija je penzija niža od prosječne penzije od 698,48 KM isplaćeno je 120 KM;

korisnicima čija je penzija viša od prosječne penzije od 698,48 KM isplaćeno je 80 KM.

Desetine miliona raspoređene

Za realizaciju ove mjere Vlada Republike Srpske obezbijedila je ukupno 31.385.263,86 KM.

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Fond PIO Republike Srpske, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavlja sa realizacijom aktivnosti Vlade Republike Srpske, usmjerenih na blagovremenu i efikasnu isplatu prava korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja.