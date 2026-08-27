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Važan sastanak u Autoputevima Srpske: Tema veliki gasovod

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:04

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Састанак у Аутопутевима о гасоводу
Foto: Autoputevi RS

Vršilac dužnosti direktora za tehničke poslove u Javnom preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" Slobodan Stanarević, sa saradnicima, razgovarao je u Banjaluci sa predstavnicima preduzeća uključenih u pripremu, odnosno projektovanje i izgradnju magistralnog gasovoda na pravcu od Šepka, preko Banjaluke do Novog Grada.

Glavna tema sastanka bilo je usaglašavanje trase gasovoda, koji se na dionici od petlje Doboj do Banje Luke većinom pruža u zaštitnom pojasu auto-puta "9. januar" Banja Luka – Doboj, kao i o priključnim gasovodima i nadzemnim objektima za gradove Banjaluka, Laktaši i Prnjavor, a koji se nalaze na teritoriji gradova Doboj, Derventa, Prnjavor, Laktaši i Banjaluka, te opštine Stanari.

Navedeni magistralni gasovod je dvosmjerni i čini prvu fazu cjeline magistralnog gasovoda Šepak-Banjaluka – Novi Grad.

Razgovaralo se i o usaglašavanju tehničkih detalja na mjestima ukrštanja auto-puta i gasovoda, a u svrhu davanja saglasnosti, odnosno pozitivnog mišljenja upravljača puta na stručno mišljenje i urbanističko – tehničke uslove, neophodne za dalje ishodovanje lokacijskih uslova i ostale dokumentacije, propisane Zakonom o uređenju prostora i građenju Republike Srpske.

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Autoputevi Republike Srpske

Autoputevi Srpske

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