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Grubor: Ratko Mladić - nacionalni heroj koji je ubijen od političkog suda

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:52

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Генерал Ратко Младић
Foto: Youtube

General Ratko Mladić nacionalni je junak i heroj, koji je nevin stradao i ubijen od političkog suda, rekao je Srni general u penziji Vojske Republike Srpske Mićo Grubor.

"General Mladić je bio častan i pošten, takva rijetka vojnička i ljudska ličnost u istoriji srpske vojske neće se dugo pojaviti", rekao je Grubor, koji je bio jedan od najbližih pomoćnika generala Mladića.

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On je naveo da ga pamti po izvanrednoj samoinicijativi, velikoj slobodi i hrabrosti i neviđenom ljudskom odnosu prema borcima, narodu, svojoj državi i interesima srpskog naroda.

"Takvi se rijetko rađaju. Znam ga još iz Prištine, Knina, a onda smo tri godine skupa ratovali u BiH", rekao je general Grubor.

On je dodao da je general Mladić nevin stradao, te ukazao na poseban nehuman odnos izmišljenog i političkog haškog suda.

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"To nije sud pravde, taj sud je krajnje nehumano postupio", rekao je general Grubor.

On je istakao da je general Mladić bio izrazito orijenitsan na odbrani srpskog naroda od trećeg genocida u prošlom vijeku.

"Branio je srpski narod, bio je izrazito human prema civilima i pravičan prema potčinjenima. Stradao je od organizovanog zločina i bukvalno ubijen od političkog kriminalnog suda", rekao je general Grubor.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević.

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Ratko Mladić

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Mićo Grubor

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