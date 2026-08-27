Pronađeno tijelo na požarištu u Crnoj Gori

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasci su pronašli tijelo starijeg muškarca nakon gašenja požara u selu Mataruge u opštini Pljevlja.
Požar je na tom području zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vjetra prijetio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima.
Pljevaljskim vatrogascima požar je prijavljen oko 13.00 časova.
Dežurni ljekar iz Hitne medicinske pomoći je na licu mjesta konstatovao smrt starijeg muškarca, javlja RTCG.
(Srna)
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