Nastavljeno suđenje za ubistvo Aldine Jahić: Forenzičari otkrili detalje o prepravljenom pištolju

U Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljen glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić.

Pred Sudskim vijećem svjedočila su trojica forenzičara Federalne uprave policije, kao i stručna osoba iz toksikološkog laboratorija.

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Posebnu pažnju privukli su nalazi o pištolju kojim je, prema optužnici, počinjeno ubistvo.

Balistički vještak Alija Kotarević iz Tuzle, koji ima više od 25 godina iskustva u FUP, iznio je dva nalaza.

Vještačio je zrno izvađeno iz Aldinine lubanje, čahuru kalibra devet milimetara te pištolj u čijoj je cijevi pronađen neispaljeni metak. Zbog izbrušenih oznaka u početku nije bilo moguće utvrditi marku i model pištolja, dok je serijski broj bio samo djelomično vidljiv. Naknadnim vještačenjem utvrđeno je da je riječ o pištolju marke Retay, modelu Eagle X, kalibra devet milimetara.

Serijski broj nije bilo moguće utvrditi u cijelosti. Riječ je o pištolju izvorno namijenjenom za ispaljivanje manevarskog, odnosno “blank” streljiva, ali je vještačenjem utvrđeno da je njegova cijev prepravljena.

Pronađene barutne čestice

Na odjeći Aldine Jahić pronađene su barutne čestice, ali su one pronađene i na jakni, majici i trenerci Anisa Kalajdžića.

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Istovremeno, na njegovim rukama nisu pronađene barutne čestice.

Forenzičari su analizirali i Aldinin mobilnom telefonu. Na uređaju su pronađeni tragovi crvenosmeđe boje, dlaka te oštećenja na stražnjoj strani telefona i zaštitnoj maski.

Prema nalazu balističkog vještaka, oštećenja su nastala djelovanjem projektila ispaljenog iz vatrenog oružja.

Vedran Matović, vještak za daktiloskopsku identifikaciju FUP s više od deset godina iskustva, vještačio je čahuru, pištolj i spremnik s jednim metkom.

Na pištolju nisu pronađeni cjeloviti otisci Anisovih prstiju.

Na kraju je saslušana Amela Piralić iz toksikološkog laboratorija Zavoda za medicinu rada.

Ona nije nastupila kao vještakinja, nego kao stručna osoba koja je analizirala uzorak Kalajdžićeve krvi.

Prema rezultatima analize, u njegovoj krvi nije utvrđena prisutnost alkohola ni droga. Odbrana je prigovorila izvođenju ovog toksikološkog dokaza, tvrdeći da Piralić nije kompetentna, no Sudsko vijeće odbilo je prigovor.

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Odbrana je prigovorila izvođenju ovog dokaza, ali je Sudsko vijeće prigovor odbilo. Kalajdžić je optužen za teško ubistvo, neovlašteno držanje oružja i ugrožavanje bezbjednosti.

Prema optužnici, Aldina Jahić ubijena je 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Tužilaštvo tvrdi da je prethodno pratila i pokušavala pobjeći od Kalajdžića te tražila pomoć građana i policije.

Nakon toga je, prema navodima optužnice, pronađena u toaletu restorana, gdje je Kalajdžić pucao prema njenoj glavi i nanio joj smrtonosne povrede.

Naredno ročište zakazano je za 2. septembar 2026. godine u 11 sati, piše Hercegovinainfo.