Palo devet osoba: Ovo su imena privedenih u akciji "Ketering"

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH od jutros na području više opština Kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju „Ketering“.

U sklopu akcije dosad je privedeno devet osoba, a akcija se i dalje nastavlja.

Među privedenima u Travniku je Mithat Asotić. Priveden je i njegov sin Hamza Asotić. Mithat Asotić je poznat javnosti kao direktor privatne zdravstvene ustanove „Medikal centar“, ali i kao profesor na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.

Takođe je priveden Adnan Maglić Magla, saradnik Adira Arnautovića Šmrka. Maglić je, kako je ranije objavljeno, jutros priveden zajedno sa Anelom Sejfovićem Peleom.

Takođe je priveden i vlasnik sarajevske pekare „Nero“ Mirsad Mujkić.

Kako saznaje „Kliks.ba“, među privedenima su i Tarik Džomba, Tarik Ahmić, Haris Biber i Sead Hadžović.

Kako smo ranije pisali, u sklopu iste akcije slobode su lišeni i Admir Arnautović zvani Šmrk te Anel Sejfović zvani Pele, osobe koje su odranije dobro poznate policijskim i pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini.

Iz MUP-a KS je saopšteno da je cilj akcije dokumentovanje krivičnih djela neovlašćenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji.

Istragom je obuhvaćeno više od deset osoba, dok su na više od 20 lokacija u toku pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni.