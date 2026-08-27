Sutra u Srpskoj vrlo vruće: Upozorenje na visoke temperature

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz prolaznu oblačnost i temperaturu vazduha do 41 stepen Celzijusov.

Minimalna temperatura vazduha biće od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu, na jugu do 25 stepeni, u višim predjelima od 13, a maksimalna od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.

Duvaće umjeren, a na udare i jak vjetar zapadnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, piše Srna.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 20, Mrakovica 28, Kalinovik i Čemerno 29, Sokolac i Han Pijesak 30, Gacko i Kneževo 31, Neum 32, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Srebrenica 33, Zvornik i Trebinje 34, Prijedor i Foča 35, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Višegrad 36, Mostar 39 stepeni.