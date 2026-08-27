BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske održalo je juče sjednicu na kojoj je razmatralo aktuelna pitanja iz oblasti oblasti boračko invalidske zaštite te u skladu sa tim donijelo i odgovarajuće zaključke.

Predsjedništvo je zaključilo da Boračka organizacija neće učestvovati na Saboru demobilisanih boraca zakazanom za 30. avgust u Han Pijesku i traži da se isti odgodi ili otkaže jer nije organizovan adekvatno značaju koji ovakav događaj treba imati.

Kako su saopštili, prema Statutu BORS-a, njenoj brojnosti i značaju jedino BORS može biti organizator ovakvih događaja što ovoga puta nije slučaj.

Kažu da za Boračku organizaciju Republike Srpske neće predstavljati problem ukoliko načelnik opštine najavljeni Sabor organizuje kao lokalni događaj.

Na Predsjedništvu je zaključeno da je Boračka organizacija spremna da, u dogledno vrijeme i kada bude postojao valjan razlog, u saradnji sa Vladom Republike Srpske organizuje saborovanje na adekvatan način i da sa istog pošalje jasnu poruku u skladu sa tada aktuelnim dešavanjima.

U skladu sa navedenim Boračka organizacija tražiće i sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske.

- Predsjedništvo Boračke organizacije razmatralo je i pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca te je zaključilo da nije zadovoljno dosadašnjim tokom i procesom zapošljavanja 500 djece poginulih boraca čiji je zapošljavanje planirano u 2026. godini, jer je do sada zaposleno samo njih 50 - navodi se u saopštenju.

Smatraju da Boračka organizacija u ovom procesu daje svoj maksimum, da ima adekvatnu podršku od predsjednika Vlade i resornog ministra, ali da direktori javnih ustanova i preduzeća ne poštuju odluku Vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca.

- Ukoliko u narednih 15 do mjesec dana ne dođe do promjene u ovom procesu, BORS će od Vlade Republike Srpske i resornog ministra tražiti da sankcionišu direktore javnih ustanova i preduzeća koji odbijaju da sprovedu odluku Vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca - istakli su.

Dodali su da Boračka organizacija neće odustati od svoje borbe za zapošljavanje ovih lica, ali će u narednom periodu koristi i sve zakonom propisane i dozvoljene mjere da bi se ovaj proces ubrzao.

- Boračka organizacija nije zadovoljna angažovanjem drugih organizacija iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja imaju status od javnog interesa po pitanju zapošljavanja djece poginulih boraca. Isti su često spremni da podrže i nebitne stvari i događaje radi ličnog interesa, a ne bave se rješavanjem problema onih zbog kojih su osnovani. Smatramo da bi se pomenute organizacije, umjesto deklarativnog zalaganja za prava ovih kategorija, trebale aktivno uključiti u proces zapošljavanja djece čiji su očevi dali živote za Republiku Srpsku - zaključili su u saopštenju.