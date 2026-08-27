I dalje Gori na Trebeviću: Cilj vatrogasaca spriječiti vatru da dođe do predajnika

Autor:Aleksandra Tolj Ružić
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Ponovo je aktivan požar na Trebeviću. Iako su vatrogasci iz Istočnog Sarajeva više puta požar stavljali pod kontrolu zbog snažnog vjetra se sinoć ponovo rasplamsao.
Trenutno gori na nepristupačnom terenu i ne ugrožava objekte i ljude, a cilj vatrogasaca je da ne dođe do predajnika na Trebeviću.
"Trenutno je daleko od tornja, ali vatra ide u tom smjeru", rekao je za ATV komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
Šarac je naglasio da trenutno u gašenju učestvuje 15 vatrogasaca sa sedam vozila, te oko 90 zaposlenih u Š.G. Romanija Sokolac.
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