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I dalje Gori na Trebeviću: Cilj vatrogasaca spriječiti vatru da dođe do predajnika

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Autor:

Aleksandra Tolj Ružić
27.08.2026 13:51

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ватра пожар Требиње ватрогасци гашење пожара
Foto: ATV

Ponovo je aktivan požar na Trebeviću. Iako su vatrogasci iz Istočnog Sarajeva više puta požar stavljali pod kontrolu zbog snažnog vjetra se sinoć ponovo rasplamsao.

Trenutno gori na nepristupačnom terenu i ne ugrožava objekte i ljude, a cilj vatrogasaca je da ne dođe do predajnika na Trebeviću.

"Trenutno je daleko od tornja, ali vatra ide u tom smjeru", rekao je za ATV komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.

Šarac je naglasio da trenutno u gašenju učestvuje 15 vatrogasaca sa sedam vozila, te oko 90 zaposlenih u Š.G. Romanija Sokolac.

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Tagovi :

požar

Trebević

Istočno Sarajevo

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