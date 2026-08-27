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U Trebinju nezdrav vazduh za osjetljive grupe stanovništva

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:44

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Требиње пожар ватра гашење ватрогасци
Foto: ATV

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Trebinju, dok je u više gradova u BiH zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 10.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Trebinju iznosi 109, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se i ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Ivan sedlu sa indeksom kvaliteta 96, Ilijašu 65, Kakanju 78, Sarajevu 76, Prijedoru 67, Visokom 66, Zenici 66, Hadžićima 65, Lukavcu 58, Vogošći 56, Banjaluci 55, Tuzli 54.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, prenosi Srna.

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Tagovi :

vazduh

nezdrav vazduh

Trebinje

Upozorenje

stanovništvo

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