Bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena u krompirima u Njemačkoj

Bomba iz Drugog svjetskog rata, duga oko 40 centimetara, dospjela je među krompir i prošla kroz postrojenje za sortiranje i pranje u fabrici u Ankumu, u Donjoj Saksoniji, pre nego što su je zaposleni primetili na transportnoj traci, objavio je danas Špigel.

Policija je navela da je eksplozivnu napravu pokupila mašina za sakupljanje krompira i odnijela na farmu. Zaposleni u fabrici primjetili su neobičan predmet na transportnoj traci i pozvali hitne službe. Jedinica za deaktiviranje bombi detonirala je bombu.

Nekoliko kuća je evakuisano, a stanovnici su privremeno morali da napuste domove, piše Tanjug.

U drugom incidentu u Gohu na Donjoj Rajni, 16-godišnjak je lakše povređen kada je eksplodirao metak koji je pronašao detektorom metala na polju. Prema navodima policije, tinejdžer je pronašao i podigao metak, nakon čega je eksplodirao. Nije utvrđeno da li municija potiče iz Drugog svjetskog rata ili je novijeg datuma.

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Policija je upozorila građane da pronađenu municiju ne diraju, već da o svemu obaveste nadležne službe.

U Berlinu je sinoć uspješno deaktivirana avionska bomba teška 100 kilograma, pronađena u brodskom kanalu u okrugu Nojkeln. Zbog operacije je bilo evakuisano oko 5.600 domaćinstava, a oko mjesta pronalaska bila je uspostavljena zona isključenja u prečniku od 500 metara. Detonator bombe je odvojen i uništen, nakon čega je policija saopštila da više nema opasnosti i ukinula sve kordone. Evakuacija je trajala duže nego što je očekivano zbog nekoliko ustanova za njegu koje su se nalazile unutar zone isključenja.

(rt balkan)