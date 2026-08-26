Alarm u Volksvagenu: I ovaj sektor gubi tlo pod nogama

Njemački proizvođač automobila Volksvagen će u okviru novog programa štednje smanjiti broj radnih mjesta u menadžmentu za 25 odsto, izjavio je danas izvršni direktor kompanije Oliver Blume.

Smanjenje će prvenstveno obuhvatiti administraciju, razvoj i prodaju, odnosno poslove koji nisu direktno povezani sa proizvodnjom automobila, prenosi "Špigel".

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Blume je poručio da svi delovi kompanije moraju da doprinesu smanjenju troškova.

Sindikati Volksvagena upozoravaju da bi kompanija mogla da ukine do 140.000 radnih mjesta, uključujući već dogovorena smanjenja, prenio je "Blumberg".

Blume je saopštio zaposlenima da će otprilike polovina dodatnog smanjenja broja radnih mjesta u kompaniji morati da bude sprovedena u Njemačkoj, čime je dodatno zaoštren spor sa sindikatima oko restrukturiranja najvećeg evropskog proizvođača automobila.

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On je tokom sastanka sa zaposlenima u glavnoj fabrici Volksvagena u Volfsburgu poručio da su takve mjere neophodne jer su fiksni troškovi kompanije 30 odsto viši nego kod konkurenata, prenosi "B92".