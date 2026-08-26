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Novi problem za Njemačku: "Rejting zemlje mogao bi da bude ugrožen"

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 08:08

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Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи
Foto: pexels/Niklas Jeromin

Njemačka bi mogla da izgubi najviši kreditni rejting AAA agencije "Standard end Purs" (Standard & Poor's) ukoliko se njeni ekonomski rezultati značajno pogoršaju u odnosu na projekcije.

"Rejting zemlje mogao bi da bude ugrožen ako ekonomski pokazatelji Njemačke budu značajno ispod naših prognoza", rekao je predstavnik agencije "Es end Pi" za "Bild".

Snižavanje rejtinga moglo bi da poveća troškove zaduživanja države, odnosno kamate koje Njemačka plaća na svoje obveznice.

Šta je kreditni rejting države

Kreditni rejting države predstavlja procenu njene sposobnosti da blagovremeno izmiruje dugove. Agencija "Es end Pi" dugoročne kreditne rejtinge rangira od najvišeg AAA do najnižeg D. Javni dug Njemačke trenutno iznosi 65,2 odsto bruto domaćeg proizvoda, što je iznad granice od 60 odsto predviđene Mastrihtskim kriterijumima za zemlje evrozone.

Njemačka planira da 2027. godine potroši 629 milijardi evra, od čega bi se 196,5 milijardi evra finansiralo novim zaduživanjem.

Očekuje se i veliki rast troškova servisiranja javnog duga, sa oko 30 milijardi evra u 2026. na 81 milijardu evra do 2030. godine.

Poređenja radi, u 2021. godini su ti troškovi iznosili svega oko četiri milijarde evra.

Situaciju dodatno otežava slab ekonomski rast.

Poslije dve uzastopne godine pada, njemačka privreda je u 2025. godini porasla svega 0,2 odsto, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Njemačka

kreditni rejting

recesija

ekonomija

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