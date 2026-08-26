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Graorac: Važno da se okupljamo i pamtimo borce koji su odbranili Srpsku

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 08:44

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Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску
Foto: ATV

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je Srni, povodom predstojećeg Sabora boračke populacije na Han Pijesku, da je jako značajno da se srpski narod okuplja, a naročito nekadašnji borci koji su odbranili Republiku Srpsku.

"Važno je da se ljudi koji su preživjeli i odbranili našu Republiku Srpsku okupljaju jer zbog njih mi danas živimo u miru i slobodi", istakla je Graorčeva.

Prema njenim riječima, značajno je da se generacijama koje sada stasavaju i ne pamte ratne događaje i sve ono što je zadesilo Srbe na ovim prostorima prenosi kultura sjećanja.

Ona je navela da se treba njegovati zajedništvo, poštovanje porodice, kao i moralnih, nacionalnih i svih drugih vrijednosti koje su Srbima važne i koje čuvaju kroz vijekove.

"Sve to moramo prenijeti našim potomcima da bismo bili sigurni da ćemo kao narod opstati na ovom području", rekla je Graorčeva.

Sabor će biti održan u nedjelju, 30. avgusta, na izletištu Komnica kod Han Pijeska od 12.00 časova.

Planirano je da bude postavljen i kamen temeljac za obnovu motela "Jela" u blizini Han Pijeska, koji je imao sudbonosnu ulogu za slobodu i Republiku Srpsku.

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Tagovi :

Isidora Graorac

Han Pijesak

Sabor boračke populacije

Republika Srpska

Borci Republike Srpske

Komentari (5)

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