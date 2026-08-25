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Stevandić odgovorio na provokacije Feđe Štukana

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 22:40

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo, ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH, rekao je Nenad Stevandić, odgovarajući na provokacije Feđe Štukana.

"Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš. Ili da posjeti Vulturese...", rekao je Stevandić.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Feđa Štukan

Kosovo i Metohija

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