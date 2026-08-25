Stevandić odgovorio na provokacije Feđe Štukana

Autor:ATV redakcija
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Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo, ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH, rekao je Nenad Stevandić, odgovarajući na provokacije Feđe Štukana.
"Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš. Ili da posjeti Vulturese...", rekao je Stevandić.
Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 25, 2026
Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš.
Ili da posjeti Vulturese... pic.twitter.com/bI2Vnl07uM
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