Stevandić odgovorio na provokacije Feđe Štukana

Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH.

Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš.

Ili da posjeti Vulturese... pic.twitter.com/bI2Vnl07uM