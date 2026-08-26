Logo

Alarm u Njujorku: Đoković prekinuo sparing poslije tri gema

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
26.08.2026 08:16

Komentari:

3
Новак Ђоковић из Србије враћа лоптицу током меча мјешовитог дубла на Отвореном првенству САД у тенису, у уторак, 25. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Novak Đoković je sinoć u Njujorku prekinuo sparing meč protiv Zizua Bergsa poslije samo 40 minuta. Najbolji teniser Belgije, 35. na svetu, u tom trenutku je vodio sa 3:0 u gemovima.

Ovaj sparing je bio zakazan poslije duela u miksu u kome je Đoković u paru sa Arinom Sabalenka bio poražen u prvom kolu sa 1:4, 4:2, 10:2.

Новак Ђоковић и Арина Сабаленка

Tenis

Đoković i Sabalenka odmah ispali sa US Opena

Kako izvještava „Punto de brejk“ sa lica mjesta, „možda je zamor poslije ovog meča razlog za prekid sparinga“, ali kada se zna da je duel u miksu trajao samo 54 minuta, onda Novakova odluka da tako brzo okonča vježbanje sa Bergsom ipak ima određenu težinu. Pogotovo jer igrači na sparinzima moraju da vode računa i o svojim rivalima – jer Belgijancu sigurno nije bilo svejedno što je sparing bio skraćen.

A Nole je poznat kao veoma fer protivnik i da nije baš morao, ne bi ni prekidao.

„Prema raspoloživim informacijama, nije u pitanju nikakva povreda. Najvjerovatnije je premor zbog miksa“, objašnjava španski portal, ali ako je Đokoviću problem 54 minuta ne mnogo ozbiljnog tenisa u kome je dijelio teren sa Sabalenkom, onda to ne zvuči dobro.

Đoković posljednjih meseci ne krije da već oko dvije godine ima razne fizičke probleme, pa zato i ne uspjeva da se pripremi kako treba. Prošle nedelje u Sinsinatiju nije dobro izgledao u porazu od Tijaga Agustina Tirantea, sudeći po noćašnjoj situaciji sa Flašing Medouza, izgleda da to nije još prevazišao.

Do starta na njujorškom gren slemu još je 4-5-6 dana, u zavisnosti kada će igrati prvi duel, ima vremena da se mnogo toga popravi, ali mnogo će zavisiti i od žreba. Sada će mu sreća trebati možda više nego ikada.

(Sportklub)

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

US Open

trening

tenis

Komentari (3)

Pročitajte više

Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

Tenis

Termin žrijeba za US open: Evo kad Novak saznaje put u Njujorku

23 h

0
Српски тенисер Новак Ђоковић и руска тенисерка Арина Сабаленка

Tenis

Đoković i Sabalenka dobili nove rivale

1 d

0
Српски тенисер Новак Ђоковић и руска тенисерка Арина Сабаленка

Tenis

Tandem koji je čekao cijeli svijet: Kad igraju Đoković i Sabalenka?

2 d

0
Ко све од Срба игра на УС Опену

Tenis

Ko sve od Srba igra na US Openu

2 d

0

Više iz rubrike

Ђоковић и Сабаленка одмах испали са УС Опена

Tenis

Đoković i Sabalenka odmah ispali sa US Opena

3 h

0
Серена Вилијамс из Сједињених Држава и Карлос Алкараз из Шпаније славе након побjеде у мечу мjешовитог дубла на Отвореном првенству САД у тенису, у уторак, 25. августа 2026. године, у Њујорку.

Tenis

Karlos Alkaraz otkrio kako se osjećao na terenu poslije prvog meča od aprila

3 h

0
Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл

Tenis

Srbin osvojio nevjerovatan poen! Iz bezizlazne situacije napravio spektakl

22 h

0
Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

Tenis

Termin žrijeba za US open: Evo kad Novak saznaje put u Njujorku

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

39

Vozio se skuterom i nestao: Pronađen nekoliko sati kasnije hipotermičan

11

33

Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

11

13

Upozorenje za građane: Nastavljaju se vrućine, temperaturni pik u petak

11

12

Prijeti li čovječanstvu kolaps: Svijet se suočava sa istorijskim padom broja stanovnika

11

10

Ko je djevojka koja je zaludjela internet: Svi su zaljubljeni u nju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima