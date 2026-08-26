Alarm u Njujorku: Đoković prekinuo sparing poslije tri gema

Novak Đoković je sinoć u Njujorku prekinuo sparing meč protiv Zizua Bergsa poslije samo 40 minuta. Najbolji teniser Belgije, 35. na svetu, u tom trenutku je vodio sa 3:0 u gemovima.

Ovaj sparing je bio zakazan poslije duela u miksu u kome je Đoković u paru sa Arinom Sabalenka bio poražen u prvom kolu sa 1:4, 4:2, 10:2.

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Kako izvještava „Punto de brejk“ sa lica mjesta, „možda je zamor poslije ovog meča razlog za prekid sparinga“, ali kada se zna da je duel u miksu trajao samo 54 minuta, onda Novakova odluka da tako brzo okonča vježbanje sa Bergsom ipak ima određenu težinu. Pogotovo jer igrači na sparinzima moraju da vode računa i o svojim rivalima – jer Belgijancu sigurno nije bilo svejedno što je sparing bio skraćen.

A Nole je poznat kao veoma fer protivnik i da nije baš morao, ne bi ni prekidao.

„Prema raspoloživim informacijama, nije u pitanju nikakva povreda. Najvjerovatnije je premor zbog miksa“, objašnjava španski portal, ali ako je Đokoviću problem 54 minuta ne mnogo ozbiljnog tenisa u kome je dijelio teren sa Sabalenkom, onda to ne zvuči dobro.

Djokovic ha parado su entrenamiento con Bergs cuando iba 0-3 abajo.



Parece que está bien físicamente, solo que puede haberse sentido sobrecargado después del dobles mixto. https://t.co/bdWoaRDq85 — José Morón (@jmgmoron) August 25, 2026

Đoković posljednjih meseci ne krije da već oko dvije godine ima razne fizičke probleme, pa zato i ne uspjeva da se pripremi kako treba. Prošle nedelje u Sinsinatiju nije dobro izgledao u porazu od Tijaga Agustina Tirantea, sudeći po noćašnjoj situaciji sa Flašing Medouza, izgleda da to nije još prevazišao.

Do starta na njujorškom gren slemu još je 4-5-6 dana, u zavisnosti kada će igrati prvi duel, ima vremena da se mnogo toga popravi, ali mnogo će zavisiti i od žreba. Sada će mu sreća trebati možda više nego ikada.

(Sportklub)