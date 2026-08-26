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Muftija Dedović uvodi šerijat u BiH: Pozivaju institucije da poštuju "fetvu"

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 09:01

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Муфтија Дедовић уводи шеријат у БиХ: Позивају институције да поштују "фетву"
Foto: Klix.ba

Medžlis Islamske zajednice Mostar u septembru 2025. godine izdao je fetvu povodom gradnje zgrade Hrvatskog narodnog pozorišta u Mostaru navodeći kako je to obvezujući akt za organe javne vlasti.

Dokument, koji je upućen Opštinskom Sudu u Mostaru, ali i svim važnijim stranim institucijama u Bosni i Hercegovini, advokatska kancelarija uvrstila ga je kao podnesak u sklopu sudskog predmeta koji je pokrenut zbog gradnje zgrade pozorišta, piše Bljesak.

Uvođenje šerijata

Ovim se, praktično, traži uvođenje šerijata kojeg, prema mišljenju mostarske Islamske zajednice, treba prihvatiti i država.

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U fetvi mostarskog muftije navodi se kako je obveza svim muslimanima, ''pogotovo onim na odgovornim društveno-političkim i vjerskim funkcijama da ulože sve napore da se ishodi pravedno rješenje za vakuf, da se uđe u posjed onoga što je oteto ili da se do isteka zemaljskog vremena nikada ne odustane od traženja pravične naknade i obeštećenja''.

U fetvi, u kojoj se tvrdi kako je spomenuti prostor oduzet i da se i u vrijeme oduzimanja koristio kao harem, preporučuje se vjernicima da ga posjećuju i da mole sve dok ''Islamska zajednica ne realizuje ekshumaciju i dostojan ukop, a potom i transformaciju vakufske imovine s namjerom izgradnje Interkulturnog centra Mevlana''.

Obavezujuća za sve

U fetvi, koju potpisuje mostarski muftija Salem ef. Dedović poručuje se javnim vlastima da ne nameću svoja tumačenja te da su u obvezi ''da prihvate tumačenja iz ove fetve kao obvezujuće za sve koji namjeravaju donositi odluke''.

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Fetva je poslana mostarskom sudu kao Prilog Islamske zajednice u tužbi koju je Grad Mostar, zastupan po pravobranitelju, a koji nije dobio ovlasti Grada da uopće tuži Kazalište, podnio protiv HNK Mostar. Doznajemo kako je fetva poslana i na sve važnije adrese u BiH, uključujući i američko Veleposlanstvo i Ured visokog predstavnika u BiH.

Već jedna fetva

Ovo nije prvi put da mostarski muftija izdaje fetvu. Fetva je izdata zbog korištenja poslovnog prostora na Starom mostu koji je sada pretvoren u mjesto za molitvu. Tada se tvrdilo da se fetva odnosi samo na vjernike.

U ovom slučaju, u fetvi je izričito navedeno kako je moraju poštovati javni zvaničnici što znači da se izdiže iznad, ili stavlja u ravan, sa zakonima ove zemlje.

Ovime se u nezavidan položaj dovode oni u tijelima vlasti i drugim institucijama na svim državnim nivoima koji će morati birati između poštivanja države i vjerskih pravila.

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Direktno tvrde kako su pravni akti doneseni u okviru islamskog prava, odnosno, Islamske zajednice pravno nadređeni ustavu i zakonima u Bosni i Hercegovini.

Ovime se ujedno pripadnicima islamske vjeroispovijesti, jer se fetva proglašava obvezom za nosioce javne vlasti, predlaže da zanemare postupanje u skladu s Ustavom, zakonima i odlukama nadležnih državnih tijela, a da prihvate postupanje koje nalaže vjerska zajednica kao da ispune i vjersku dužnost.

Muftija reagovao

Muftijstvo mostarsko pokušalo je demantovati članak Bljeska o fetvi mostarskog muftije Salema ef. Dedovića, ali u svom saopštenju nije odgovorilo na ključnu činjenicu zbog koje je tekst i nastao, da se u samoj fetvi od javnih vlasti traži da njena tumačenja prihvate kao obavezujuća.

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Umjesto odgovora na sadržaj sporne odredbe, Muftijstvo je naslov "Dedović uvodi šerijat u BiH" proglasilo "krajnje tendencioznim i zlonamjernim tumačenjem" te pokušajem dizanja tenzija i netrpeljivosti prema Islamskoj zajednici i muslimanima u BiH.

Demantij bez odgovora na ključnu rečenicu

Muftijstvo u reakciji naglašava da je fetva javno objavljena 24. junu 2025. godine te da nije riječ o tajnom dokumentu.

To, međutim, nije ni bilo sporno.

Sporno je ono što u dokumentu doslovno piše.

U fetvi koju potpisuje mostarski muftija Salem ef. Dedović javnim se vlastima poručuje da "ne trebaju nametati svoja tumačenja" te da su u obvezi "da prihvate tumačenja iz ove fetve kao obvezujuće za sve koji namjeravaju donositi odluke".

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Muftijstvo u svojoj reakciji tu formulaciju nije objasnilo niti je navelo kako akt vjerske zajednice može biti "obvezujući" za institucije i osobe koje odluke moraju donositi na temelju Ustava i zakona.

Umjesto toga, pozvalo se na pravo Islamske zajednice da unutar vlastite vjerske organizacije uređuje vjerski i sakralni status prostora.

Takvo pravo nije predmet spora.

Problem nastaje upravo ond‌je gd‌je fetva prestaje biti samo unutrašnji vjerski akt i počinje određivati što bi javna vlast trebala prihvatiti kao obvezujuće.

Šta je fetva?

Fetva znači savjetovanje, koje se vrši sa ekspertom za islamsko pravo - šariju. To su uglavnom muftije. Kod šiita fetvu vrše visoki članovi verske hijerarhije npr. ajatolasi.

Savjetovanje (fetva) može da potvrdi ili opovrgne pravila koja važe u životu pojedinca (zakonski stan, nasljedstvo) ili u vjeri (kanonsko pravo).

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Fetva spada u područje teologije i mora se pozivati na određenu tačku šerijata.

Odluke dostojanstvenika koje nisu obavezne za sprovođenje zapadaju tokom muftijine samrti. Fetvi koja osuđuje na smrt, ne mora da sledi odmah izvršenje kazne ako se osuda ne temelji na tačnim i vrlo konkretnim verskim činjenicama.

Kod sunita fetva ima znatno manju težinu nego kod šiita - shvata se kao mišljenje i nije presudna.

Fetvu može da pokrene pojedinac ili sudija koji na građanskom sudu ne može da izvrši pravdu. Fetva sunita nije važeća za šiite i obratno.

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Fetva

Salem Dedović

Muftijstvo mostarsko

HNK Mostar

Lakišića harem

Interkulturni centar Mevlana

Šerijat

Islamska zajednica u BiH

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