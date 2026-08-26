Smijenjeni ukrajinski ministar obrane: Polako gubimo rat

Ukrajina, čini se, polako gubi rat protiv Rusije, rekao je za Rojters smijenjeni ministar odbrane Mihajlo Fedorov, upozorivši da Kijev ima još nekoliko mjeseci za donošenje ključnih odluka kojima bi mogao da preokrene tok rata u svoju korist.

Fedorov, mladi reformator čija je smjena prošlog mjeseca izazvala višesedmične proteste, rekao je da Ukrajina nema sveobuhvatnu viziju o tome kako da pobijedi u sukobu koji traje već četiri godine, te da je koči neuspjeh u uvođenju inovacija.

Tvrdi da Ukrajinu koče i ukorijenjena korupcija i mreže pogodovanja, kao i nedostatak političke nezavisnosti državnih institucija.

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"Mislim da je sada došlo do prekretnice koja će odrediti naš budući smjer, ali čini se da polako gubimo", rekao je Fedorov, što predstavlja značajan odmak od zvanične retorike Kijeva.

Smatra da Ukrajina još ima priliku za pobjedu, ali da joj je hitno potreban plan za okončanje rata.

Rusija i dalje polako napreduje kroz Donbas

Kabinet ukrajinskog predsjednika odgovorio je na Fedorovljeve izjave tvrdnjom da je on, dok je bio na čelu ministarstva, pozitivno govorio o toku rata, te da se od tada promijenio samo njegov lični status.

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Rusija na ukrajinske fabrike i skladišta mjesečno ispaljuje desetine balističkih projektila, od kojih Ukrajina većinu ne uspijeva da presretne jer joj ponestaje presretačkih raketa. Iako Rusija osvaja manje teritorije nego prošle godine, i dalje polako napreduje kroz Donbas, dok slabo popunjene ukrajinske pješadijske položaje na bojištu uglavnom drže nemotivisani regruti.

Ukrajina je, s druge strane, pojačala napade dronovima i projektilima duboko unutar Rusije, pogađajući neke važne vojne fabrike, nanoseći ozbiljnu štetu naftnim rafinerijama i izazivajući nestašice goriva širom zemlje.

Anketa sprovedena krajem jula pokazala je da 82 odsto Ukrajinaca vjeruje da će Ukrajina pobijediti, iako većina očekuje da će se borbe nastaviti i sljedeće godine ili još duže.

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Fedorov prošle sedmice pozvao na održavanje izbora tokom rata

Fedorov (35) smijenjen je šest mjeseci nakon što je imenovan na funkciju. Pokrenuo je reforme u oblasti nabavke i mobilizacije, zbog čega je došao u sukob sa vojnim vrhom i političkim suparnicima.

Prošle sedmice uzdrmao je ukrajinsku politiku postavši prvi istaknuti političar koji je zatražio održavanje izbora tokom rata, upozorivši na "sistemsku" krizu upravljanja državom.

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U intervjuu za Rojters naglasio je važnost razvoja autonomnih dronova kojima upravlja vještačka inteligencija, jeftinih presretačkih projektila za zaustavljanje ruskih vazdušnih napada, te ukrajinskog programa razvoja balističkih projektila, kojima bi mogao da bude preokrenut tok rata.

Kritikuje neiskorišćeni potencijal i neefikasnost države

Ukrajinski proizvođači već rade na tim tehnologijama, ali Fedorov smatra da je zemlji potrebna usklađena strategija kako bi se njihov efekat maksimalno iskoristio nakon što budu uvedene u upotrebu. Izložio je viziju bojišta prekrivenog elektronskim senzorima za otkrivanje neprijatelja, uz kopnene i vazdušne dronove koji bi smanjili potrebu za ljudskim prisustvom.

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"Tehnologije koje bi mogle potpuno da zaustave Ruse već postoje, ali ih zbog nedostatka vizije ne primjenjujemo", upozorio je.

Fedorov je kritikovao neiskorišćeni potencijal i neefikasnost ukrajinske države, za koju je rekao da funkcioniše sa "pet odsto efikasnosti".

Fedorov tvrdi da je bio pokretačka snaga kampanje napada dronovima kojom je Ukrajina ove godine gađala ruske zalihe goriva i vojnu logistiku na okupiranom jugu Ukrajine, stvarajući probleme ruskim snagama na bojištu.

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Napomenuo je da postoji još nekoliko mjeseci prilike za nastavak te operacije, čiji je cilj da se izoluje Krim pod ruskom kontrolom, prije nego što Rusija pronađe način da odgovori na ukrajinsku taktiku. Ta kampanja napada bila je jedan od važnih faktora koji su promijenili procjene o izgledima Ukrajine u ratu.

Zelenski tvrdi da je u budžetu ministarstva rupa od 27 milijardi dolara

Fedorov je ranije izjavio da je uspjehu kampanje pomogla njegova odluka da se ubrza trošenje sredstava predviđenih za drugu polovinu 2026. godine.

Predsjednik Volodimir Zelenski, nekadašnji Fedorovljev politički pokrovitelj koji mu je u međuvremenu postao politički suparnik, tvrdio je tokom vikenda da je ubrzana potrošnja ostavila rupu od 27 milijardi dolara u budžetu ministarstva, za koju Ukrajina, zavisna od pomoći donatora, nema rješenje.

Fedorov je rekao da nema predstavu odakle Zelenskom ta brojka, te je naveo da je njegovo ministarstvo izradilo plan potrošnje koji se oslanjao na uštede ostvarene novim tenderima za nabavku i na međunarodnu pomoć.

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Fedorov je naveo da je, kada je došao u Ministarstvo odbrane, zatekao načelnike odjeljenja koji su, na zahtjev ukrajinskih odbrambenih kompanija, bili postavljeni kako bi lobirali za njihove interese.

"Do kraja godine budžetski deficit prema našem planu iznosio je oko pet milijardi dolara i znali smo gdje ćemo pronaći taj novac. Možda se plan promijenio i pojavili su se novi projekti koji zahtijevaju takav budžet", rekao je.

Ratno stanje zabranjuje održavanje izbora

Fedorovljev poziv na izbore izazvao je negodovanje brojnih Ukrajinaca, a ankete dosljedno pokazuju nizak interes za održavanje izbora tokom rata. Zelenski je osudio Fedorovljev poziv na izbore, tvrdeći da bi oni mogli da unište Ukrajinu dok se ona bori protiv Rusije.

Ukrajina je pod ratnim stanjem od ruske invazije u februaru 2022. godine, a ono iz bezbjednosnih razloga zabranjuje održavanje izbora. Zelenski je napomenuo da bi strane sile mogle da podstiču Fedorova na poziv za održavanje izbora. Fedorov je to odlučno demantovao.

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Iako postoje ogromni logistički izazovi za održavanje izbora tokom rata, Fedorov je uvjeren da bi Ukrajina pronašla inovativna rješenja. Ipak, rekao je da je prerano govoriti o tome da li će se kandidovati za predsjednika.

U međuvremenu, Fedorov planira da podijeli vrijeme između nastojanja da se u Ukrajini ponovo omoguće izbori i projekata usmjerenih na inovativne vojne tehnologije, uključujući investicioni fond za koji planira da prikuplja kapital tokom predstojećeg putovanja u SAD.

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