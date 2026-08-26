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Djeca ukrala auto vrijedan 220.000 dolara, pa izazvala saobraćajnu nesreću! Poginuli baka i njen partner

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:32

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Grupa tinejdžera iz Nju Džersija navodno je ukrala luksuzni terenac vrijedan 220.000 dolara i satima bježala od policije, prije nego što se vozilo direktno sudarilo sa drugim automobilom. U nesreći su poginuli baka i njen dugogodišnji partner.

Četvorica tinejdžera navodno su u ranim jutarnjim satima u subotu ukrala Mercedes G klase iz 2024. godine i krenula u vožnju koja se završila tragedijom. Dok su pokušavali da pobjegnu od policije, nešto prije 8 časova zakucali su se u Hjundaji, objavio je Nj.com.

Mladići su velikom brzinom vozili suprotnom stranom kolovoza kada su u blizini raskrsnice Rute 50 i Treće ulice u Mejz Landing-u udarili u Hjundaji. Od siline udara automobil je odbačen i završio je u obližnjoj benzinskoj stanici, saopštilo je tužilaštvo okruga Atlantik.

U sudaru su poginuli putnici iz Hjundaija, Robert Bar mlađi (54) i Alis Stilvel (67), oboje iz Eg Harbor Taunšipa, naveli su tužioci.

Stilvel je opisana kao voljena majka i baka, dok je Bar bio njen dugogodišnji partner, navodi se u GoFundMe kampanji pokrenutoj kako bi se prikupio novac za troškove sahrane.

Tinejdžeri su iz olupine izašli uglavnom bez povreda i pokušali da pobjegnu, ali su ubrzo uhapšeni, saopštile su vlasti.

Краљево мјесто несреће.

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Policija je ukradeni auto pratio još od oko 3.40 ujutru u obližnjem Longportu, kada je vozilo velikom brzinom prošlo pored policajca koji je pokušao da ga zaustavi.

Policajci iz Hamilton Taunšipa kasnije su uočili vozilo i krenuli u potjeru oko 7.45, ali su nekoliko minuta prije sudara izgubili automobil iz vida, saopštilo je tužilaštvo.

Nejšon Braun (18) i još trojica tinejdžera, čija imena nisu objavljena jer su maloljetni, optuženi su za zavjeru radi izvršenja teškog napada, neovlašćeno korišćenje vozila i bjekstvo od policije nakon smrtonosne nesreće, navodi se u sudskim dokumentima.

Nije poznato koji od tinejdžera je u trenutku sudara bio za volanom.

Informacije o advokatu koji zastupa Brauna i trojicu ostalih tinejdžera za sada nisu dostupne.

(telegraf)

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Tagovi :

mercedes

Djeca

Auto

Saobraćajna nesreća

Policija

Nju Džerzi

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