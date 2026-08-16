Srbin zaustavljen u Crnoj Gori: Odmah je morao da plati preko 1.000 evra

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija je u Kotoru uhapsila pet, a na Žabljaku dvije osobe zbog vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika, ali i odbijanja testiranja.
Izrečene su i novčane kazne vrijednosti oko 6.000 eura.
Kotorska policija zbog kokaina je uhapsila N.V. iz Budve, koji je kažnjen sa 1.425 evra. A.D. iz Nikšića odbio je test na droge i kažnjen je takođe sa 1.425 evra.
Hronika
Detalji teškog sudara kod Banjaluke - povrijeđen vozač
Državljanin Srbije I.L. je takođe odbio test na droge zbog čega je kažnjen sa 1.025 evra, dok je Lj.B. iz Kotora kažnjen sa 400 evra zbog upravljanja vozilom sa preko jedan promil alkohola u krvi. Kotorska policija uhapsila je i V.L. iz Bijelog Polja koji je vozio sa 1,49 promila alkohola u krvi.
Na Žabljaku je uhapšen P.B.(21) iz Podgorice, za kojeg je iz policije navedeno da je višestruki povratnik u vršenju prekršaja. On je, kako se navodi, upravljao vozilom pod dejstvom marihuane zbog čega je kažnjen sa 1.000 evra.
N.K.(24) sa Žabljaka je kažnjen sa 500 evra zbog vožnje sa više od jedan promil alkohola u krvi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
10 h0
Region
12 h0
Region
16 h0
Region
18 h0
Najnovije
22
12
21
39
21
35
21
27
21
23
Trenutno na programu