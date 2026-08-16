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Srbin zaustavljen u Crnoj Gori: Odmah je morao da plati preko 1.000 evra

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 20:34

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Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Foto: ATV

Policija je u Kotoru uhapsila pet, a na Žabljaku dvije osobe zbog vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika, ali i odbijanja testiranja.

Izrečene su i novčane kazne vrijednosti oko 6.000 eura.

Kotorska policija zbog kokaina je uhapsila N.V. iz Budve, koji je kažnjen sa 1.425 evra. A.D. iz Nikšića odbio je test na droge i kažnjen je takođe sa 1.425 evra.

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Državljanin Srbije I.L. je takođe odbio test na droge zbog čega je kažnjen sa 1.025 evra, dok je Lj.B. iz Kotora kažnjen sa 400 evra zbog upravljanja vozilom sa preko jedan promil alkohola u krvi. Kotorska policija uhapsila je i V.L. iz Bijelog Polja koji je vozio sa 1,49 promila alkohola u krvi.

Na Žabljaku je uhapšen P.B.(21) iz Podgorice, za kojeg je iz policije navedeno da je višestruki povratnik u vršenju prekršaja. On je, kako se navodi, upravljao vozilom pod dejstvom marihuane zbog čega je kažnjen sa 1.000 evra.

N.K.(24) sa Žabljaka je kažnjen sa 500 evra zbog vožnje sa više od jedan promil alkohola u krvi.

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Tagovi :

vožnja

Kazna

Crna Gora

Droga

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