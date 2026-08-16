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Mediji: Troje uhapšenih zbog podmetanja požara su srpske nacionalnosti

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 19:56

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Пожар код Задра
Foto: Fejsbuk / Vatrogasci

Hrvatska policija uhapsila je četvoro ljudi zbog sumnje da su povezani s izazivanjem požara na zadarskom području, u akciju se uključio i USKOK, a prema nezvaničnim informacijama koje je prenio "RTL", troje od četvoro uhapšenih su hrvatski građani srpske nacionalnosti.

"Indeksu" je potvrđeno da USKOK razmatra ima li u slučaju podmetanja požara kod Zadra elementa krivičnog djela terorizma, a istražuje se i sumnja na terorizam.

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Pomenute četiri osobe uhapšene su sinoć na širem benkovačkom području nakon dojave građana koji su policiji prijavili njihovo sumnjivo ponašanje. Policija zasad nije objavila identitete uhapšenih niti je navela s kojim ih konkretno požarima povezuje.

Prema nezvaničnim informacijama RTL-a, među uhapšenima su troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.

Prema istom izvoru, jedan bračni par uočio je četvoro ljudi u blizini Raštevića kraj Benkovca. Navodno su ih zatekli dok su palili vatru i odmah su pozvali policiju.

Policija je nakon dojave, koja je stigla sinoć poslije 20 sati, krenula u potragu. Policajci su u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe. Svi su uhapšeni i dovedeni u policijske prostorije, prenosi "Indeks".

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Nad njima se, kako se tvrdi, "sprovodi kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti njihovog kretanja i moguća povezanost s požarima na zadarskom području".

"RTL" navodi da istražitelji provjeravaju mogućnost da je četvorka povezana s više požara koji su proteklih dana izbili na zadarskom području. Najnovija informacija je da se u slučaj uključio i USKOK zbog sumnje na terorizam.

Ta informacija zasad nije zvanično potvrđena iz USKOK-a ni policije.

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Tagovi :

požar

Zadar

Hrvatska

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