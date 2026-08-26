Užas: Najmanje 13 novorođenčadi poginulo u požaru u bolnici nakon eksplozije klima uređaja

Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, poginulo je u požaru koji je izbio na ginekološkom odjelu najveće bolnice u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu.

Tragedija se dogodila u Odjelu za novorođenčad u okviru Državnog instituta za medicinske nauke (PIMS). Prema prvim informacijama spasilačkih službi, uzrok požara najvjerovatnije je eksplozija kompresora klima-uređaja unutar prostorije u kojoj su boravile bebe.

Spasilačke ekipe uspjele su iz požara izvući samo jedno dijete, dok se nekoliko beba nalazi u kritičnom stanju. Nadležni upozoravaju da bi crni bilans mogao dodatno porasti u narednim satima.

Glavni komesar Islamabada Sohail Ashraf potvrdio je da je dojavu o požaru zaprimio nešto prije 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. Spasilačke i vatrogasne ekipe ubrzo su izašle na teren i uspjele staviti vatrenu stihiju pod kontrolu.

Državna bolnica PIMS jedan je od najvećih medicinskih kompleksa u gradu, čija je misija obrazovanje medicinskog kadra i pružanje zdravstvenih usluga prema međunarodnim standardima.

Požari u pakistanskim zdravstvenim ustanovama nisu rijetkost. Državne bolnice u ovoj zemlji godinama se suočavaju s problemom zastarjelih i nefunkcionalnih električnih instalacija koje često dovode do ovakvih nesreća.

Istraga o tačnim okolnostima ove tragedije je u toku.

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