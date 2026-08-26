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Tramp: Ormuz očišćen od mina

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 06:40

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda, te da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen.

Oman i Iran su, u međuvremenu, razgovarali o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz tesnac.

Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu do deset miliona dolara za informacije o ključnim liderima Korpusa Islamske revolucionarne garde, u okviru šire akcije protiv iranskih vojnih aktivnosti, nabavki i mreža za trgovinu naftom i petrohemijskim proizvodima, objavio je Stejt department.

Stejt department i Ministarstvo finansija SAD istovremeno su uveli sankcije protiv gotovo 60 pojedinaca, kompanija i brodova za koje Vašington tvrdi da omogućavaju Iranu vojne nabavke, sajber-operacije i ostvarivanje prihoda od izvoza nafte i petrohemijskih proizvoda.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen.

S druge strane, Oman i Iran su u zajedničkom saopštenju, nakon sastanka šefova diplomatija dvije zemlje u Teheranu, naveli da su razgovarali o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuz.

Istakli su, takođe, da su razgovarali o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tesnaca, iako je Tramp prethodno objavio da su sve mine u moreuzu uništene ili uklonjene.

„Njujork tajms“ je, u međuvremenu, objavio da SAD pripremaju povratak diplomata u ambasade na Bliskom istoku koje su bile evakuisane prije i tokom rata sa Iranom. To, kako piše list, ukazuje na procjenu administracije američkog predsjednika da nije vjerovatno skoro obnavljanje sukoba punih razmjera.

Za to vrijeme, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva ocijenila je da je svjetska ekonomija bolje nego što se očekivalo podnijela energetski šok izazvan ratom u Iranu.

Istakla je, međutim, da pogoršanje fiskalne situacije u pojedinim zemljama, rast prinosa na državne obveznice i zastoj u procesu smanjenja inflacije predstavljaju razlog za zabrinutost.

(RTS)

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Amerika

Sjedinjene Američke Države

Vašington

Donald Tramp

Iran

Ormuski moreuz

Sukob

Teheran

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