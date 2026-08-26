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Danas slavimo Svetog Tihona Zadonskog i Maksima Ispovednika: Ne zaboravite jednu bitnu stvar

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:10

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Foto: pexels/Ramon Karolan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 26. avgusta, obilježavaju praznik posvećen Svetom Tihonu Zadonskom, velikom ruskom svetitelju i čudotvorcu. Istog dana, Crkva se sjeća i prenosa moštiju prepodobnog Maksima Ispovednika, Svetog mučenika Ipolita, a liturgijski se obeležava i Odanije praznika Preobraženja Gospodnjeg.

Sveti Tihon Zadonski, u narodu poznat i kao "ruski Zlatousti", ostao je upamćen kao jedan od najcjenjenijih episkopa i duhovnih pisaca osamnaestog vijeka. Iako je poticao iz izuzetno siromašne porodice, svojim neprestanim trudom i dubokom vjerom izrastao je u velikog učitelja.

Nakon što se zbog narušenog zdravlja povukao u Zadonski manastir, svoj život je posvetio strogom podvigu, molitvi i pisanju. Njegova svakodnevica bila je obilježena neizmjernim milosrđem, jer je gotovo sve što je imao dijelio siromašnima, tešeći obespravljene i duhovno rukovodeći brojne vjernike koji su mu dolazili iz svih krajeva.

Pored sjećanja na Svetog Tihona, sutrašnji dan je od izuzetne važnosti i zbog proslavljanja prenosa moštiju Maksima Ispovednika, neustrašivog branioca pravoslavne vjere koji je zbog svoje istrajnosti pretrpio teška stradanja.

Vjernici se molitveno sjećaju i Svetog mučenika Ipolita, dok obilježavanje Odanija Preobraženja označava i zvaničan završetak liturgijskog ciklusa proslavljanja ovog velikog ljetnjeg praznika.

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Prema pravoslavnoj tradiciji, vjernici sutrašnji praznik obilježavaju uz molitvu i posnu trpezu, s obzirom na to da pada u srijedu.

Običaj je da se na ovaj dan posjeti hram, a vjernici se podsjećaju na važnost praštanja, trpljenja i ljubavi prema bližnjima, vrlinama kojima su ovi veliki svetitelji posvetili čitav svoj zemaljski život.

(telegraf)

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Tagovi :

Crkva

Srpska pravoslavna crkva

vjera

običaji

Tihon Zadonski

Maksim Ispovednik

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