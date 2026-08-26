Najljepše vijesti: U Srpskoj rođeno 30 beba!

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba - 17 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, po pet u Foči i Bijeljini, po dvije u Doboju, Zvorniku, Prijedoru i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Trebinju i Gradišci.
U Banjaluci je rođeno po pet djevojčica i dječaka, Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, kao i u Foči, u Zvorniku, Doboju i Prijedoru po dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, a u Trebinju i Gradišci po jedan dječak.
Porođaja u protekla 24 časa nije bilo u porodilištu u Nevesinju
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