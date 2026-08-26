Pogledajte kako je uhapšen državljanin BiH osumnjičen za brutalno silovanje starice

Autor:ATV redakcija
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U Beogradu je uhapšen državljanin BiH, zbog sumnje da je u naselju Čukarica silovao 67-godišnju ženu i izvršio pokušaj razbojništva.
Napad se dogodio juče, a identifikovan je i uhapšen muškarac čiji su inicijali S.N. /50/.
Srbija
Uhapšen nasilnik koji je stariju ženu opljačkao, pa silovao ispod stepeništa
On je osumnjičen za krivična djela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom, saopštio je MUP Srbije.
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Užas usred dana: Opljačkao stariju ženu, pa je silovao ispod stepeništa
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem tužilaštvu u Beogradu.
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