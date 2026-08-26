Logo

Pogledajte kako je uhapšen državljanin BiH osumnjičen za brutalno silovanje starice

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:50

Komentari:

1
У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.
Foto: MUP Srbije

U Beogradu je uhapšen državljanin BiH, zbog sumnje da je u naselju Čukarica silovao 67-godišnju ženu i izvršio pokušaj razbojništva.

Napad se dogodio juče, a identifikovan je i uhapšen muškarac čiji su inicijali S.N. /50/.

Lisice

Srbija

Uhapšen nasilnik koji je stariju ženu opljačkao, pa silovao ispod stepeništa

On je osumnjičen za krivična djela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom, saopštio je MUP Srbije.

Полиција Србија

Srbija

Užas usred dana: Opljačkao stariju ženu, pa je silovao ispod stepeništa

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem tužilaštvu u Beogradu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Silovanje

Beograd

hapšenje

Državljanin BiH

Komentari (1)

Više iz rubrike

Свијеће, цвијеће и играчке на мјесту несреће у Краљеву гдје је страдала петогодишња дјевојчица.

Srbija

Potresni prizori na mjestu gdje je stradala djevojčica (5): Vozač pokosio majku sa dvoje djece

13 h

0
У Београду јак пљусак праћен грмљавином: Падало и на планини захваћеној пожаром

Srbija

U Beogradu jak pljusak praćen grmljavinom: Padalo i na planini zahvaćenoj požarom

14 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Srbija

Uhapšen nasilnik koji je stariju ženu opljačkao, pa silovao ispod stepeništa

14 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Užas usred dana: Opljačkao stariju ženu, pa je silovao ispod stepeništa

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

39

Vozio se skuterom i nestao: Pronađen nekoliko sati kasnije hipotermičan

11

33

Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

11

13

Upozorenje za građane: Nastavljaju se vrućine, temperaturni pik u petak

11

12

Prijeti li čovječanstvu kolaps: Svijet se suočava sa istorijskim padom broja stanovnika

11

10

Ko je djevojka koja je zaludjela internet: Svi su zaljubljeni u nju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima