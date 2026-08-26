Digitalno detinjstvo: Kako prepoznati kada mobilni telefon postaje problem za dijete

Mobilni telefoni i tableti su postali dio svakodnevice djece i njihova upotreba sama po sebi ne mora da bude problem. Ipak, kada digitalni sadržaji počnu da potiskuju učenje, druženje, hobije i druge aktivnosti, važno je obratiti pažnju na promjene u ponašanju djeteta.

Prema riječima kliničkog psihologa Tatjane Morozove, roditelji bi prije svega trebalo da prate kako upotreba gadžeta utiče na svakodnevni život djeteta, a ne samo koliko vremena ono provodi pred ekranom.

Kako razlikovati uobičajeno korišćenje telefona od zavisnosti

Najvažniji znaci koji mogu ukazivati na zavisnost su gubitak kontrole nad vremenom koje dijete provodi na mreži, emocionalni ispadi kada mu je pristup ograničen i zanemarivanje komunikacije u stvarnom životu, učenja i drugih hobija.

Takvo ponašanje može biti praćeno i poremećajima spavanja i promjenama u ishrani. Ako roditelji primjete ove alarmantne znake, važno je da potraže pomoć stručnjaka.

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Potpuno izbacivanje uređaja iz života djeteta nije realno, ali njihova upotreba može da se reguliše jasnim porodičnim pravilima.

Kada gedžeti mogu biti korisni

Pravilna upotreba tehnologije može da pomogne razvoju kognitivnih i kreativnih veština, finih motoričkih sposobnosti i društvenih veza. Djeci u različitim uzrastima zanimljivi su različiti sadržaji - igre, crtani filmovi, filmovi i priče - a razgovor o tim interesovanjima sa vršnjacima može biti dio njihove socijalizacije.

Gadžeti mogu pomoći djeci da dolaze do informacija, uče nove stvari i komuniciraju. Zato problem nije nužno u samom uređaju, već u načinu na koji se koristi i mjestu koje zauzima u svakodnevnom životu djeteta.

Kada upotreba digitalnih uređaja postaje rizična

Prekomjerna i nekontrolisana upotreba može negativno da utiče na vid, držanje, koncentraciju, spavanje i emocionalno stanje djece, a povezuje se i sa većom vjerovatnoćom anksioznih i depresivnih poremećaja.

Istraživanje sprovedeno u Rusiji 2026. godine pokazalo je da se prvi elektronski uređaji već pojavljuju kod djece uzrasta od tri do šest godina - i to kod svakog petog djeteta.

Ovo je posebno važno jer su prve tri godine života period u kojem se formira mozak djeteta, razvija njegov odnos sa bliskim osobama, kao i obrasci učenja i upoznavanja svijeta. Djeca u tom uzrastu prije svega uče kroz život i komunikaciju sa ljudima, pa gadžet ne može da zameni glas, emocije i podršku bliskih osoba.

Podaci pokazuju i da djeca sve ranije dolaze u kontakt sa digitalnim uređajima. Prema istraživanju sprovedenom u SAD od 2020. do 2025. godine, broj djece mlađe od dvije godine koja imaju pristup uređajima za gledanje video-sadržaja porastao je sa 45 na 62 odsto.

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Digitalni uređaji ne zamjenjuju roditeljsku pažnju i komunikaciju, koje formiraju mentalno zdravlje i vještine koje određuju budućnost djeteta. "Ako dete ne dobije dovoljno podrške u porodici, on je traži u virtuelnom svijetu", upozorava Morozova, prenosi ruska "Gazeta".

Primjer roditelja je najjači alat

Ponašanje roditelja može biti jedan od najvažnijih primjera detetu, pa je važno da gedžete i sami koriste umjereno i promišljeno. Istovremeno, roditelji bi trebalo da budu pažljivi prema emocionalnom stanju djeteta i da ne odlažu traženje stručne pomoći ako primjete alarmantne znakove.

Ipak, važno je imati na umu da gedžeti za neku djecu nisu samo sredstvo za zabavu. Ljudima koji iz različitih razloga ne mogu da koriste govor ili imaju ozbiljne poteškoće u govoru, elektronski uređaji mogu omogućiti da komuniciraju, izraze svoje želje, postave pitanje ili daju komentar.

Ako dijete tablet ili telefon koristi prvenstveno za komunikaciju, stručnjaci savetuju da se isključe dodatne funkcije koje mu nisu potrebne. Jedna od preporuka je i korišćenje različitih uređaja - jednog za komunikaciju, a drugog za zabavu.

(rt balkan)