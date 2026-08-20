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Slavimo prepodobnomučenika Dometija: Ovaj dan bolesnima donosi ozdravljenje

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 07:14

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Danas slavimo prepodobnomučenika Dometija. Rođen u Persiji kao neznabožac, u vrijeme cara Konstantina. Kao mladić upozna se sa vjerom Hristovom, ostavi neznaboštvo i krsti se.

Toliko zavoli vjeru istinitu, da napusti sve svjetsko, i zamonaši se u jednom manastiru kod grada Nisivije. Poživi u bratstvu neko vrijeme, pa se udalji na bezmolvije ka nekome arhimandritu Nurvelu, za koga se veli, da 60 godina nije jeo ništa vareno.

Starac Nurvel ga zađakoni, pa kada ga htjede prinuditi i u čin sveštenika, Dometije odbježe u neku pustinjsku goru, i nastani se u jednoj pećini. Dostiže toliko savršenstvo kroz post, molitvu, bdijenje i bogomislije, da iscjeljivaše bolesnike. Kada dođe u te predjele Julijan Odstupnik, ču za Dometija, pa posla ljude, koji ga zazidaše u pećini živa sa dva njegova učenika. Tako skonča ovaj Božji svetitelj 363. godine i preseli se u carstvo Božje.

Na današnji dan, po vjerovanju, bolesni ljudi dobijaju priliku za iscjeljenjem koje im nudi Dometije. On je stradao zbog toga što je išao po svetoj zemlji i iscjeljivao bolesne, to se pročulo jer se vijesti o čudima brzo šire. Zbog tih vijesti je i stradao, prenosi Kurir.

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