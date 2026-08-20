Dramatična noć na Ivanici: Vatra guta Vlašticu, stigla pomoć iz Trebinja

Dramatični prizori tokom noći sa požara na Ivanici, između Trebinja i Dubrovnika.

Vatra se proširila na čitavo područje brda Vlaštica, a u pojedinim trenucima stigla je nadomak puta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen radi bezbjednosti.

Požar je aktivan već treći dan i nošen vjetrom, brzo se širi, dok nepristupačan teren vatrogascima iz Ravnog dodatno otežava gašenje.

Tokom noći, TVSJ Trebinje pritekla je u pomoć kolegama na požarištu na Ivanici, zajedno sa vatrogascima iz Ravnog i Dubrovnik.

Noć je bila izuzetno teška i složena. Nadljudskim naporima vatrogasaca odbranjene su kuće, a spriječeno je i širenje požara preko putne komunikacije Trebinje–Dubrovnik prema teritoriji Republike Hrvatske.

Trenutno je stanje pod kontrolom. Vatrogasne ekipe i dalje prate kretanje požara, posebno njegovog drugog kraka prema selu Bobovišta, kako bi se pravovremeno reagovalo i spriječilo dalje širenje vatre.