Dramatična noć na Ivanici: Vatra guta Vlašticu, stigla pomoć iz Trebinja

Autor:ATV redakcija
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Dramatični prizori tokom noći sa požara na Ivanici, između Trebinja i Dubrovnika.
Vatra se proširila na čitavo područje brda Vlaštica, a u pojedinim trenucima stigla je nadomak puta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen radi bezbjednosti.
Požar je aktivan već treći dan i nošen vjetrom, brzo se širi, dok nepristupačan teren vatrogascima iz Ravnog dodatno otežava gašenje.
Tokom noći, TVSJ Trebinje pritekla je u pomoć kolegama na požarištu na Ivanici, zajedno sa vatrogascima iz Ravnog i Dubrovnik.
Noć je bila izuzetno teška i složena. Nadljudskim naporima vatrogasaca odbranjene su kuće, a spriječeno je i širenje požara preko putne komunikacije Trebinje–Dubrovnik prema teritoriji Republike Hrvatske.
Trenutno je stanje pod kontrolom. Vatrogasne ekipe i dalje prate kretanje požara, posebno njegovog drugog kraka prema selu Bobovišta, kako bi se pravovremeno reagovalo i spriječilo dalje širenje vatre.
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