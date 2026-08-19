Stevandić: Iniciraću subvencije za smještaj penzionera u domovima

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će podnijeti inicijativu za obezbjeđivanje subvencija za smještaj penzionera u domovima, kako zbog nedostatka novca nijedan penzioner ne bi bio primoran da ostane bez neophodne brige i smještaja.

Stevandić je nakon sastanka sa rukovodstvom Udruženja penzionera Republike Srpske u Banjaluci istakao da je dostojanstvena starost jedan od prioriteta, posebno za penzionere koji nemaju porodicu ili nisu u mogućnosti da sami brinu o sebi.

"Analiza je pokazala da određen broj penzionera sa prosječnim i najnižim penzijama, koji nemaju nikoga niti mogu sami o sebi da brinu, ima problem jer smještaj u dom košta 1.000 KM, dok je prosječna penzija oko 700 KM", rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, u narednih nekoliko godina potreba za ovom vrstom pomoći mogla bi obuhvatiti između 2.000 i 10.000 penzionera.

Prioritetni pregledi i jeftiniji lijekovi

Na sastanku je bilo riječi i o drugim problemima sa kojima se suočavaju penzioneri, a Stevandić je najavio inicijative za smanjenje cijena lijekova i skraćivanje lista čekanja za preglede.

"Neophodno je da za penzionere obezbijedimo brze preglede, jer kada obole od neke teže bolesti, sigurno je da trpe i veće posljedice", istakao je Stevandić.

On je naveo da su kod cijena lijekova nadležnosti ograničene radom Agencije za lijekove BiH, ali da je pronađen način za rješavanje ovog pitanja.

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Stevandić je dodao da će od Zakonodavnog odbora biti zatraženo i autentično tumačenje izmjena Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kako bi bili riješeni problemi dijela penzionisanih policajaca u vezi sa retroaktivnim obračunom penzija.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović zahvalio je za podršku u rješavanju, kako je naveo, tri ključna problema – prioritet pri zdravstvenim pregledima, cijene lijekova i smještaj u domove penzionera.

"Neizbježno pitanje je i poboljšanje materijalnog statusa penzionera", rekao je Trifunović.

On je izrazio zadovoljstvo zbog najavljene jednokratne pomoći koja bi trebalo da bude isplaćena do kraja godine, ali je istakao da bi bilo dobro da penzije do kraja godine budu dodatno povećane.

"Penzije su ove godine usklađene i vanredno povećane, ali bilo bi dobro i da se do kraja godine omogući još jedno povećanje", rekao je Trifunović.

(SRNA)