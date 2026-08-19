Ustavni sud odlučio: Isticanje simbola tzv. Armije BiH ostaje zabranjeno u Srpskoj

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u Zakonu o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Vijeće je, između ostalog, ocijenilo da su navodi Kluba delegata bošnjačkog naroda prema kojima je racio legis osporenih zakonskih odredaba sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja (takozvane) RBiH na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu (takozvane) RBiH, niti na pitanje međunarodnopravnog kontinuiteta BiH, kako to smatra Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Vijeće smatra da se ni navodi ovog kluba prema kojima takozvana Armija BiH predstavlja važan dio kolektivnog identiteta bošnjačkog naroda ne mogu dovesti u vezu sa odredbom iz Ustava Republike Srpske dopunjenog amandmanom o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.

"Iz istih razloga, prema ocjeni Vijeća, nije osnovano dovođenje u vezu simbola navedene oružane formacije sa obrazovanjem, vjeroispoviješću, jezikom, njegovanjem kulture, tradicijom i kulturnim nasljeđem bošnjačkog naroda", navodi se u saopštenju.

Ostale navode iz obrazloženja o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda Vijeće je ocijenilo paušalnim, budući da ne sadrže pravnu argumentaciju u smislu ustavnih garancija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa i ne mogu se, u smislu Ustava Republike Srpske, dovesti u vezu sa vitalnim nacionalnim interesom jednog konstitutivnog naroda.