Dodik uputio čestitke povodom krsne slave Trebinja, Doboja i Prnjavora

Autor:ATV redakcija
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Povodom krsne slave grada Trebinja i Sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke gradonačelniku Mirku Ćuriću, odbornicima Skupštine grada, uvaženom sveštenstvu i vjerujućem narodu.
- Ovaj veliki praznik nas iznova podsjeća na važnost uzajamnog poštovanja, solidarnosti i očuvanja identiteta koji su nas kroz istoriju održali i sačuvali. Sveta zajednica u kojoj se danas okupljate svjedoči o snazi naše tradicije i dubokoj vjeri koja nas vijekovima spaja - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodaje da kroz godine predanog rada i vizije, Trebinje je postalo jedan od najljepših i najrazvijenijih gradova u regionu, nadaleko prepoznatljiv po svom jedinstvenom turizmu, bogatoj kulturi, ekonomiji i otvorenom srcu za sve dobronamjerne ljude.
Povodom krsne slave grada Trebinja i Sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg upućujem najsrdačnije čestitke gradonačelniku Mirku Ćuriću, odbornicima Skupštine grada, uvaženom sveštenstvu i vjerujućem narodu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 19, 2026
Ovaj veliki praznik nas iznova podsjeća na važnost uzajamnog…
- Ono je danas istinski ponos i jedan od najsnažnijih stubova Republike Srpske i izražavam duboko uvjerenje da će grad nastaviti da se razvija na temeljima istinskih vrijednosti, mira i prosperiteta - navodi Dodik.
Povodom velikog hrišćanskog praznika i krsne slave grada Doboja - Preobraženja Gospodnjeg, gradonačelniku Borisu Jeriniću, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu predsjednik Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke.
- Ovaj svečani dan prilika je da se osvrnemo na sve postignute rezultate, ali i da snažno potvrdimo zajedničku viziju razvoja Doboja kao jednog od ključnih centara Republike Srpske. Grad Doboj je posljednjih godina pokazao izuzetnu snagu, infrastrukturni i privredni zamah i odlučnost u izgradnji bolje budućnosti za sve svoje građane - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Povodom velikog hrišćanskog praznika i krsne slave grada Doboja - Preobraženja Gospodnjeg, gradonačelniku Borisu Jeriniću, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu upućujem iskrene čestitke.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 19, 2026
Preobraženje Gospodnje je praznik koji nas iznova podsjeća na važnost duhovne obnove,…
Dodaje da je uvjeren da će, posvećenim radom uz podršku institucija Republike Srpske, nastaviti da realizujete značajne projekte na dobrobit svih vaših građana.
- Želim vam da krsnu slavu proslavite u miru, zdravlju, duhovnom miru i svečanom raspoloženju - navodi Dodik.
Gradonačelniku Darku Tomašu, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu Prnjavora predsjednik Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke povodom krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg.
- Krsna slava je svečani trenutak i posebna prilika da se okupimo oko naših duhovnih i tradicionalnih vrijednosti, njegujući ljubav prema zavičaju, sabornost i zajedništvo - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Gradonačelniku Darku Tomašu, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu Prnjavora upućujem iskrene čestitke povodom krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 19, 2026
Krsna slava je svečani trenutak i posebna prilika da se okupimo oko naših duhovnih i tradicionalnih vrijednosti,…
Dodaje da Prnjavor predstavlja primjer uspješne lokalne zajednice u Republici Srpskoj, što je rezultat odlučnih koraka lokalne vlasti u kreiranju povoljnog ambijenta, ali i posvećenosti domaćih preduzetnika, te opšteg zajedništva kompletnog stanovništva u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
- Želim da i ubuduće nastavite putem razvoja, da modernizujete grad i stvarate još bolje uslove za život svih vaših građana, uz punu podršku institucija Republike Srpske - navodi Dodik.
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