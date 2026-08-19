Dodik uputio čestitke povodom krsne slave Trebinja, Doboja i Prnjavora

Povodom krsne slave grada Trebinja i Sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke gradonačelniku Mirku Ćuriću, odbornicima Skupštine grada, uvaženom sveštenstvu i vjerujućem narodu.

- Ovaj veliki praznik nas iznova podsjeća na važnost uzajamnog poštovanja, solidarnosti i očuvanja identiteta koji su nas kroz istoriju održali i sačuvali. Sveta zajednica u kojoj se danas okupljate svjedoči o snazi naše tradicije i dubokoj vjeri koja nas vijekovima spaja - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da kroz godine predanog rada i vizije, Trebinje je postalo jedan od najljepših i najrazvijenijih gradova u regionu, nadaleko prepoznatljiv po svom jedinstvenom turizmu, bogatoj kulturi, ekonomiji i otvorenom srcu za sve dobronamjerne ljude.

Povodom krsne slave grada Trebinja i Sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg upućujem najsrdačnije čestitke gradonačelniku Mirku Ćuriću, odbornicima Skupštine grada, uvaženom sveštenstvu i vjerujućem narodu.



Ovaj veliki praznik nas iznova podsjeća na važnost uzajamnog… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 19, 2026

- Ono je danas istinski ponos i jedan od najsnažnijih stubova Republike Srpske i izražavam duboko uvjerenje da će grad nastaviti da se razvija na temeljima istinskih vrijednosti, mira i prosperiteta - navodi Dodik.

Povodom velikog hrišćanskog praznika i krsne slave grada Doboja - Preobraženja Gospodnjeg, gradonačelniku Borisu Jeriniću, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu predsjednik Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke.

- Ovaj svečani dan prilika je da se osvrnemo na sve postignute rezultate, ali i da snažno potvrdimo zajedničku viziju razvoja Doboja kao jednog od ključnih centara Republike Srpske. ​Grad Doboj je posljednjih godina pokazao izuzetnu snagu, infrastrukturni i privredni zamah i odlučnost u izgradnji bolje budućnosti za sve svoje građane - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Povodom velikog hrišćanskog praznika i krsne slave grada Doboja - Preobraženja Gospodnjeg, gradonačelniku Borisu Jeriniću, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu upućujem iskrene čestitke.



Preobraženje Gospodnje je praznik koji nas iznova podsjeća na važnost duhovne obnove,… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 19, 2026

Dodaje da je uvjeren da će, posvećenim radom uz podršku institucija Republike Srpske, nastaviti da realizujete značajne projekte na dobrobit svih vaših građana.

- ​Želim vam da krsnu slavu proslavite u miru, zdravlju, duhovnom miru i svečanom raspoloženju - navodi Dodik.

Gradonačelniku Darku Tomašu, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu Prnjavora predsjednik Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke povodom krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg.

- Krsna slava je svečani trenutak i posebna prilika da se okupimo oko naših duhovnih i tradicionalnih vrijednosti, njegujući ljubav prema zavičaju, sabornost i zajedništvo - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Gradonačelniku Darku Tomašu, odbornicima Skupštine grada i vjerujućem narodu Prnjavora upućujem iskrene čestitke povodom krsne slave grada - Preobraženja Gospodnjeg.



Krsna slava je svečani trenutak i posebna prilika da se okupimo oko naših duhovnih i tradicionalnih vrijednosti,… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 19, 2026

Dodaje da ​Prnjavor predstavlja primjer uspješne lokalne zajednice u Republici Srpskoj, što je rezultat odlučnih koraka lokalne vlasti u kreiranju povoljnog ambijenta, ali i posvećenosti domaćih preduzetnika, te opšteg zajedništva kompletnog stanovništva u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

- Želim da i ubuduće nastavite putem razvoja, da modernizujete grad i stvarate još bolje uslove za život svih vaših građana, uz punu podršku institucija Republike Srpske - navodi Dodik.