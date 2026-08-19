Veći dio BiH pod upozorenjem: Objavljena prognoza do nedjelje

Autor:ATV redakcija
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Jutros je, 19. avgusta, u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano.
Za većinu BiH na snazi je žuti meteoalarm zbog očekivanih visokih temperatura, dok meteorolozi upozoravaju:
"Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe".
Danas će u BiH dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje.
Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36. U Sarajevu sunčano uz prolazno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 29 stepeni.
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U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38.
U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38.
U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37.
U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.
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