Logo

Veći dio BiH pod upozorenjem: Objavljena prognoza do nedjelje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 08:36

Komentari:

0
Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

Jutros je, 19. avgusta, u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno sunčano.

Za većinu BiH na snazi je žuti meteoalarm zbog očekivanih visokih temperatura, dok meteorolozi upozoravaju:

"Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe".

Prognoza do nedjelje

Danas će u BiH dio prijepodneva preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36. U Sarajevu sunčano uz prolazno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 29 stepeni.

Доналд Трамп

Svijet

Mediji: Tramp želi sastanak sa Kim Džong Unom

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38.

U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

meteoalarm

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сунце

Društvo

Kakva nas zima očekuje ako je na Preobraženje sunčano?

3 h

0
Гранични прелаз Изачић

Društvo

Gužve samo na Izačiću: Povoljna situacija za vožnju

3 h

0
Кориштење телефона у вожњи

Društvo

Opasnost za volanom: U Srpskoj sve više kazni za telefon u vožnji

3 h

1
Икона у цркви на којој је приказано Преображење Господње.

Društvo

Danas Preobraženje - preobražava se i gora i voda

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Policija prilikom pretresa pronašla kanabis i spid

11

22

Kraj ljeta često iscrpi organizam: Kako se vratiti u ritam

11

15

Srbin napadnut na Pagu: Privedena dvojica hrvatskih državljana

11

15

Bez plana: Šta se desi kada na godišnji odmor krenete „bez plana“

11

07

Pravilo 72 sata koje može da sačuva vezu od propasti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima