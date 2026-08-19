Danas Preobraženje - preobražava se i gora i voda

Pravoslavna crkva danas obilježava praznik Preobraženja Gospodnjeg. Prema narodnom vjerovanju, Preobraženje je praznik kada se "preobražava i gora i voda", kada se počinje jesti grožđe i prestaje kupanje u rijekama.

Preobraženje Gospodnje je događaj opisan u Jevanđelju, odnosno praznik kojim se proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. Time je učenicima dat nagovještaj slave kakva će biti u vječnosti.

Prema Jevanđeljima, Isus je treće godine svoje zemaljske propovijedi na Tavor poveo svoje učenike Petra, Jakova i Jovana i pred njima se pojavio preobražen "sa licem sjajnim kao sunce i haljinama svijetlim kao snijeg".

Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje Bogojavljenje, jer su se i tada, kako piše u Jevanđelju, otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca - "Ovo je Sin moj ljubezni... njega poslušajte".

Isus, koji se preobrazio na Gori u prisustvu Mojsija i proroka Ilije, najavio je nebesku snagu nove vjere i svoju ulogu Cara nad carevima koja nadilazi starozavjetne zakone i proroke.

Svijet Otac osumnjičen da je nasmrt izbo kćerku (8)

Na ikonama Preobraženja, koje se nalaze na svakom ikonostasu pravoslavnih hramova, slika se Gospod Isus Hristos na Gori okružen svjetlošću, sa Ilijom, Mojsijem i trojicom apostola koji uplašeni leže na zemlji.

Preobraženje pada uvijek u vrijeme Gospojinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze.

U narodu se slavi Preobraženje kao prelaz iz ljetnjeg u zimski period, kad vazduh i voda postaju hladniji, lišće počinje da žuti i sve u prirodi što je do tada bujalo polako vene. Tog dana se ne radi.

Već oko Preobraženja prolaze nesnosne vrućine i vrijeme postaje hladnije, naročito noću.

Zbog te promjene u prirodi nastala je u narodu izreka - "Preobraženje je, preobražava se i gora i voda".