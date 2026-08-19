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Danas Preobraženje - preobražava se i gora i voda

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 07:10

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Икона у цркви на којој је приказано Преображење Господње.
Foto: YouTube/Screenshot/Televizija Hram

Pravoslavna crkva danas obilježava praznik Preobraženja Gospodnjeg. Prema narodnom vjerovanju, Preobraženje je praznik kada se "preobražava i gora i voda", kada se počinje jesti grožđe i prestaje kupanje u rijekama.

Preobraženje Gospodnje je događaj opisan u Jevanđelju, odnosno praznik kojim se proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom. Time je učenicima dat nagovještaj slave kakva će biti u vječnosti.

Prema Jevanđeljima, Isus je treće godine svoje zemaljske propovijedi na Tavor poveo svoje učenike Petra, Jakova i Jovana i pred njima se pojavio preobražen "sa licem sjajnim kao sunce i haljinama svijetlim kao snijeg".

Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje Bogojavljenje, jer su se i tada, kako piše u Jevanđelju, otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca - "Ovo je Sin moj ljubezni... njega poslušajte".

Isus, koji se preobrazio na Gori u prisustvu Mojsija i proroka Ilije, najavio je nebesku snagu nove vjere i svoju ulogu Cara nad carevima koja nadilazi starozavjetne zakone i proroke.

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Na ikonama Preobraženja, koje se nalaze na svakom ikonostasu pravoslavnih hramova, slika se Gospod Isus Hristos na Gori okružen svjetlošću, sa Ilijom, Mojsijem i trojicom apostola koji uplašeni leže na zemlji.

Preobraženje pada uvijek u vrijeme Gospojinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze.

U narodu se slavi Preobraženje kao prelaz iz ljetnjeg u zimski period, kad vazduh i voda postaju hladniji, lišće počinje da žuti i sve u prirodi što je do tada bujalo polako vene. Tog dana se ne radi.

Već oko Preobraženja prolaze nesnosne vrućine i vrijeme postaje hladnije, naročito noću.

Zbog te promjene u prirodi nastala je u narodu izreka - "Preobraženje je, preobražava se i gora i voda".

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Preobraženje Gospodnje

običaji na Preobraženje

SPC

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