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Penzionerima u dijelu BiH stiže 100 KM jednokratne pomoći

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 13:33

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Foto: ATV

Jednokratna pomoć penzionerima TK u iznosu od 100 KM trebala bi biti isplaćena uz avgustovsku penziju, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona danas završila posljednji proceduralni korak potreban za realizaciju ove mjere.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojom se Federalnom zavodu PIO Mostar prenosi ukupno 3.904.300 KM.

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Novac je namijenjen za isplatu jednokratne pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona koji primaju najnižu penziju, a svaki korisnik obuhvaćen ovom mjerom dobiće po 100 KM.

Današnjom odlukom praktično su završene procedure koje su bile u nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona, čime su stvoreni preduslovi da Federalni zavod PIO izvrši isplatu.

Kako je ranije najavljeno, jednokratna pomoć penzionerima TK trebala bi biti uplaćena zajedno sa penzijom za avgust, što znači da bi korisnici novac trebali dobiti prilikom naredne redovne isplate penzija.

Za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta osigurano je nešto više od 3,9 miliona KM, a pomoć od 100 KM predstavlja dodatnu podršku penzionerima sa najnižim primanjima.

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Riječ je o gotovo 39.000 penzionera sa područja Tuzlanskog kantona koji bi trebali biti obuhvaćeni ovom mjerom.

Isplata 100 KM penzionerima u Tuzlanskom kantonu tako više ne zavisi od novih odluka kantonalne Vlade, već od realizacije prenosa sredstava i same isplate putem Federalnog zavoda PIO.

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Jednokratna pomoć penzionerima

jednokratna pomoć penzije

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