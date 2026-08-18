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Kada se vraća žega: Biće ponovo 38 stepeni

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 11:50

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Мушкарац пије воду из флаше
Foto: ATV/Branko Jović

U BiH je danas nestabilno vrijeme, a od sutra se prognozira stabilnije i ponovo toplije vrijeme, saopšteno je iz FHMZ.

Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti, uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padavine u vidu lokalnih pljuskova. U ostatku zemlje preovladavaće sunčano i stabilno vrijeme.

Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme, uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici avgusta, prognoza je FHMZ.

Prodor hladnije vazdušne mase danas donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 30, a u Hercegovini do 34 stepena.

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Od 19. do 25. avgusta izgledan je ponovo toplije, uz visoke temperature. Minimalne temperature u Bosni od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas u Srpskoj osvježenje uz prolaznu kišu.

Maksimalna temperatura od 25 do 33, u višim predjelima oko 21 stepen.

Od sutra se očekuje nastavak vrlo toplog i sušnog vremena.

Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima oko 24 stepena.

"Od 20. do 23. avgusta ponovo sve toplije, uz maksimalnu temperaturu od 33 do 38, u višim predjelima oko 28 stepeni", ističu iz RHMZ.

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