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Upotreba mobilnog telefona u vožnji među glavnim uzrocima nesreća

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Autor:

Milena Grubor
18.08.2026 09:01

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auto telefon punjenje telefona u autu bežično punjenje
Foto: Pexel/ Erik Mclean

Pored nedozvoljene brzine kretanja i vožnje pod dejstvom alkohola, koji dovode do saobraćajnih nesreća sa težim povredama, jedan od ključnih faktora jeste i upotreba mobilnih telefona tokom vožnje.

"Među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda ne možemo izdvojiti samo jedan faktor. Međutim, nedozvoljena i neprilagođena brzina kretanja vozila jedan je od glavnih uzroka koji dovode do najtežih posljedica, uključujući teške povrede i poginula lica. Pored brzine, tu su vožnja pod dejstvom alkohola, nepropisno preticanje vozila ili kolona, kao i korištenje mobilnog telefona. Najveći problem nastaje kada dođe do kombinacije više faktora, na primjer, konzumacija alkohola u spoju sa velikom brzinom gotovo sigurno vodi do tragičnih posljedica", rekao je za ATV inspektor za bezbjednost saobraćaja Sektora policije PU Banjaluka Tihomir Tadić.

Tadić je posebno apelovao na mlade vozače da poštuju zakonske propise i da put ne koriste za dokazivanje, jer je to jedini način da sačuvaju svoj i tuđe živote.

"Nažalost, mnogi vozači postanu svjesni značaja pažnje tek kada dožive tragediju ili nezgodu sa teškim posljedicama. Za bezbjedno učešće u saobraćaju neophodno je striktno poštovanje propisa, jer je svaka sekunda važna. Prilikom korištenja mobilnog telefona, vozač skretanjem pogleda sa puta pređe desetine metara tokom kojih je vozilo praktično bez kontrole, što dovodi do najtežih posljedica", kazao je Tadić i dodao:

"Pored preventivnih i represivnih aktivnosti koje sprovodimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ne može samo riješiti ovaj problem. Neophodno je uključivanje svih institucija od porodice kao osnovnog stuba, preko škola i auto-škola, pa do zajedničkih kampanja. Potrebno je promijeniti svijest vozača: da ne žure, ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola i ne koriste mobilni telefon. Samo odgovornim ponašanjem i odgovornom vožnjom možemo zaštiti sebe i druge učesnike u saobraćaju", zaključio je Tadić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

saobraćaj

Mobilni telefon

Bezbjednost saobraćaja

Saobraćajna nesreća

Tihomir Tadić

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