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Kako je nestao dječak (3) iz Srbije u Haniotiju: Otac strahovao od najgoreg

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 08:42

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Грчка плажа, море
Foto: Pexels

Trogodišnji dječak iz Srbije sinoć je bio nestao u Haniotiju, poznatom grčkom letovalištu na poluostrvu Halkidiki, ali je na svu sreću pronađen poslije svega 20-ak minuta.

Dječak je pronađen živ i zdrav, a Dragica Marić, zaposlena u klinici u Haniotiju, učestvovala je u potrazi za dječakom.

Ona je objavila da je dječak nestao u "Fejsbuk" grupi "Grčka info". Ubrzo se širio apel o nestalom dječaku i na drugim društvenim mrežama, ali je na svu sreću drama kratko trajala i nije dobila tragičan epilog.

Kako je ispričala Dragica, otac dječaka je panično ušao u ordinaciju "Halkidiki doktor" gdje je ona bila sa kolegama. Prethodno je u objavi na "Fejsbuku" navela da tu dođe svako ko ima bilo kakve informacije o dječaku ili ako ga čak pronađe.

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Dječak je bio u jednoj prodavnici u Haniotiju, ali zasad nije poznato kako se tačno odvojio od oca i starije ćerke. Otac je bio na korak da pozove policiju, ali je onda pronašao svog sina na trgu.

Dragica je otkrila da se otac dječaka veoma uplašio jer je noću veliki broj ljudi na ulicama Haniotija, pa je zbog toga strahovao od najgoreg. Međutim, dječak nije odlutao daleko i drama nije dugo trajala - dječak je pronađen živ i zdrav i ubrzo je ponovo bio sa svojom porodicom.

(Telegraf / Mondo)

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Grčka

Nestanak

nestao dječak

Hanioti

ljetovalište

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