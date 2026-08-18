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Krvnički tukao suprugu, pa kad je ugledao policiju uhvatio sjekiru

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 08:26

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Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Foto: Pexels/Seyfi Durmaz

U beogradskom naselju Ugrinovci u nedjelju je došlo do teškog slučaja porodičnog nasilja. R. K. (38) fizički je napao svoju suprugu A. K. (32), a potom joj zaprijetio sjekirom, saznaje "Telegraf".

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u porodičnoj kući nakon verbalne rasprave.

R. K, koji je bio pod dejstvom alkohola, nasrnuo je na suprugu i više puta je udario pesnicama po glavi i tijelu.

Situacija je postala još dramatičnija kada je na poziv uplašene žene na mjesto događaja stigla policijska patrola.

Kada je ugledao policajce, osumnjičeni je uzeo sjekiru i krenuo prema supruzi, prijeteći joj da će je ubiti.

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Pripadnici MUP-a brzo su reagirali, razoružali osumnjičenog i savladali ga prije nego što je došlo do težih posljedica.

Nakon hapšenja, R. K. je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podnesena krivična prijava zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

Daljnju istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše pomenuti portal.

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Nasilje

nasilje u porodici

Beograd

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