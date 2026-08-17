Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

Iz Bijeljine do Rusije, a onda do daleke Kine. Nakon što je završio Biološki fakultet u Sankt Peterburgu, David Simeunović obrazovanje je nastavio na jednom od 50 najboljih univerziteta u svijetu, u kineskom Đuđangu.

David izučava morsko-biološki i farmaceutski inženjering na Okeanskom fakultetu.

Nakon završenih osnovnih studija biologije u Sankt Peterburgu, David je odlučio da potraži vrhunske uslove za nastavak školovanja u državi koja danas najviše ulaže u nauku i tehnologiju - Kini. Na master studije je otišao zahvaljujući stipendiji Ministarstva spoljnih poslova Kine koja pokriva školarinu, smještaj i mjesečne troškove.

"Svaki strani student odnosno svaki student na kineskom univerzitetu mora da ima svog mentora, supervizora koji je kod stranih studenata malo drugačije postavljen. On je tehnički osoba koja je pravno odgovorna za vas i nije samo vaš profesor, on je vaša porodica tamo", priča David.

David pohađa master program iz morskog biološkog i farmaceutskog inženjeringa. Tokom trogodišnjeg master programa, ističe da je prva godina rezervisana za nastavu dok su naredne dvije posvećene isključivo naučno-istraživačkom radu.

"Meni je glavni cilj odlaskom tamo bio da upišem dobar univerzitet, da završim u dobroj laboratoriji u visoko finansiranoj laboratoriji. Stvarno sam srećan jer mislim da ova laboratorija u kojoj se trenutno nalazim pruža ogromne šanse i mogućnosti. U tom pogledu sam srećan", naglašava ovaj mladi uspješni čovjek.

Ipak, život na malom ostrvi nosi svoje izazove. Od jezičkih barijera do kulturoloških razlika. Iako se ponekad osjeća usamljeno, kaže da i to ima svojih prednosti.

"Moram priznati da sam na malom mjestu okružen ljudima koji ne pričaju engleski i ja ne pričam kineski i da se ponekad osjećam usamljeno, ali usamljenost ne mora biti loša. Usamljenost je ponekad dobra, pogotovo u nekim godinama kada morate posvetiti većinu vremena i koncentraciju konkretno na vaš zadatak, obrazovanje i životni cilj, tako da sam počeo to da shvatam kao neki znak", kaže David.

Mogućnosti koje pruža kineski obrazovni sistem za Davida predstavljaju ostvarenje njegovih naučnih ambicija. Zahvaljujući svom trudu, ovaj mladić je sada u samom srcu svjetskog tehnološkog i naučnog razvoja.

(RTRS)