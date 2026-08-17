Nevrijeme je stiglo: Grmljavina, kiša pada, izdata su upozorenja

Nevrijeme propraćeno žutim upozorenjem zbog grmljavine i vjetra stiglo je u banjalučku i prijedorsku regiju.

U Banjaluci je počela da pada slabije kiša praćena jakom grmljavinskom aktivnošću.

Dugo očekivano osvježenje zadržaće se i sutra kada će donijeti pad temperature na 27 stepeni.

Trenutne nepogode trebalo bi da se zadrže do ponoći, a sutra se može ponovo očekivati kiša.

Žuto upozorenje na vjetar za Bosnu i Hercegovinu - region Banjaluka

Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike srpske Uputstva Budite oprezni zbog otpadaka koje nosi vjetar. Mogući su lokalni poremećaji u aktivnostima na otvorenom zbog otpadaka koje nosi vetar.

Opis Udari vetra 40-50 km/h.

Žuto upozorenje na grmljavinu za Bosnu i Hercegovinu - region Banjaluka

Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike srpske Uputstva Budite svesni da se mogu javiti grmljavine. Budite posebno oprezni na izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni teren. Mogući su poremećaji u aktivnostima na otvorenom.

Opis Očekuju se pojedinačne grmljavine.

Zbog grmljavine aktivan je žuti meteoalarm i sutra.

Novi toplotni talas



Iako je u vremenskim prognozama u narednih 10 dana najavljeno nekoliko dana sa padavinama, meteorolozi upozoravaju da ulazimo u novi toplotni talas koji će donijeti temperature do 40 stepeni.

On se neće zadržati dugo kao prethodni, ali će građani i dalje morati da trpe nesnosne vrućine.

