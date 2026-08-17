Nevrijeme je stiglo: Grmljavina, kiša pada, izdata su upozorenja

Autor:ATV redakcija
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Nevrijeme propraćeno žutim upozorenjem zbog grmljavine i vjetra stiglo je u banjalučku i prijedorsku regiju.
U Banjaluci je počela da pada slabije kiša praćena jakom grmljavinskom aktivnošću.
Dugo očekivano osvježenje zadržaće se i sutra kada će donijeti pad temperature na 27 stepeni.
Trenutne nepogode trebalo bi da se zadrže do ponoći, a sutra se može ponovo očekivati kiša.
Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike srpske Uputstva Budite oprezni zbog otpadaka koje nosi vjetar. Mogući su lokalni poremećaji u aktivnostima na otvorenom zbog otpadaka koje nosi vetar.
Opis Udari vetra 40-50 km/h.
Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike srpske Uputstva Budite svesni da se mogu javiti grmljavine. Budite posebno oprezni na izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni teren. Mogući su poremećaji u aktivnostima na otvorenom.
Opis Očekuju se pojedinačne grmljavine.
Zbog grmljavine aktivan je žuti meteoalarm i sutra.
On se neće zadržati dugo kao prethodni, ali će građani i dalje morati da trpe nesnosne vrućine.
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