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Nevrijeme je stiglo: Grmljavina, kiša pada, izdata su upozorenja

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 20:53

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Невријеме је стигло: Грмљавина, киша пада, издата су упозорења
Foto: Printscreen, Envato/wirestock

Nevrijeme propraćeno žutim upozorenjem zbog grmljavine i vjetra stiglo je u banjalučku i prijedorsku regiju.

U Banjaluci je počela da pada slabije kiša praćena jakom grmljavinskom aktivnošću.

Dugo očekivano osvježenje zadržaće se i sutra kada će donijeti pad temperature na 27 stepeni.

Trenutne nepogode trebalo bi da se zadrže do ponoći, a sutra se može ponovo očekivati kiša.

Žuto upozorenje na vjetar za Bosnu i Hercegovinu - region Banjaluka

Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike srpske Uputstva Budite oprezni zbog otpadaka koje nosi vjetar. Mogući su lokalni poremećaji u aktivnostima na otvorenom zbog otpadaka koje nosi vetar.

Opis Udari vetra 40-50 km/h.

Žuto upozorenje na grmljavinu za Bosnu i Hercegovinu - region Banjaluka

Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike srpske Uputstva Budite svesni da se mogu javiti grmljavine. Budite posebno oprezni na izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni teren. Mogući su poremećaji u aktivnostima na otvorenom.

Opis Očekuju se pojedinačne grmljavine.

Zbog grmljavine aktivan je žuti meteoalarm i sutra.

Novi toplotni talas

Iako je u vremenskim prognozama u narednih 10 dana najavljeno nekoliko dana sa padavinama, meteorolozi upozoravaju da ulazimo u novi toplotni talas koji će donijeti temperature do 40 stepeni.

On se neće zadržati dugo kao prethodni, ali će građani i dalje morati da trpe nesnosne vrućine.

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Tagovi :

meteoalarm

Upozorenje

Grmljavina

Kiša

udari vjetra

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