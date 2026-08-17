Požar ne čeka, ljudski faktor najveći uzročnik

Požari su aktivni u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji ali i u BiH te širom Evrope. Broje se ljudske žrtve, uništena priroda i ono materijalno, a za sve je zaslužan u najvećem procentu, ljudski faktor.

„Situacija je veoma ozbiljna. Već mjesecima nema padavina, suša je svuda. Goriva materija je jako suha. Tu imamo jako visoke dnevne temperature, takođe i prisustvo vjetra, a sam uzrok može biti neka nehotična ili namjerna paljevina ili bilo šta drugo. Zato svako kome padne na pamet da bilo šta zapali sada, da od toga odustane“, rekao je ta ATV Miroslav Malinić, komandant Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Brzina širenja požara

Požar može ići i do 80 kilometara na čas, kako govori Malinić te svaka nepažnja može dovesti do katastrofalnih posljedica pri čemu se ne uništava priroda, ono materijalno već su ugroženi i ljudski životi.

„Može ići i brže. Sve zavisi od gorive materije, od konfiguracije terena, vlažnosti vazduha, od samog stanja gorive materije. A kada kažemo mi da se u prisustvu vjetra požar brzo širi, mislimo na one situacije kada neko raspali roštilj i pomoću neke lepeze, kartona maše i raspiruje tu vatru u nekoliko trenutaka kada bukne vi više nemate kontrolu nad njom“, rekao je Malinić.

Kada požar dođe u tzv. razbuktalu fazu, on u tom trenutku sam stvara vjetar, koji ga dalje širi te se tu gubi svaka kontrola kada je u pitanju ljudski faktor.

„U horizontalnim zonama, on usisava vazduh i sam sebi stvara efekat vjetra i još ako je to neka strmina, dobijemo nekakav efekat dimnjaka i onda požar diše jer je njemu potreban vazduh da bi sagorio svu gorivu materiju na terenu“, rekao je Malinić.

Kada je život ugrožen, čovjek ne bira ni načine ni sredstva na koji način da pobjegne i spasi živu glavu pred vatrenom stihijom, ali s druge strane, situacija se može promijeniti u nekoliko sekundi, kako navodi Malinić.

Evakuacija

„Panika otežava posao svima. Kada je u pitanju evakuacija, ona ne može biti na nekoj dobrovoljnoj bazi. Ako je vrijeme da se svi evakuišu, svi se onda moraju i evakuisati, a ne da neko hoće, a neko neće. Onda dođete u sitauciju da vi više jednostavno ne možete čekati, a vi imate preveliki broj ljudi, koji treba da se evakuiše, a onda dođe do zkrčenja na kolovozu. Zašto su ona auta izgorila? Došlo je do zakrčenja i gužve na putu u samom odlasku, bježanju, a drugo, požar je jako brz. Brži u svakom slučaju od brzine evakuacije“, govori Malinić.

Nepristupačni tereni

„U ovom slučaju govorimo o nizu ograničenja. Neurbani odnosno nepristupačni teren, i vi morate imati pristup na te lokacije i požar kad ode na visoku pumu ili nepristupačan teren onda ostaje samo avijacija ili čizma vatrogasna, a znate da vatrogasac na leđima može nositi 25 litara vode i šta on može sa 25 litara vode?“ upitao je Malinić te je naglasio da je prevencija najvažnija.

I pored velike pomoći, često i gašenje iz vazduha nije dovoljno jer kanaderi i druge letjelice ne mogu gasiti požar tokom noći ili u zavisnosti od terena, često nemaju adekvatno mjesto za otpremanje vode.

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„U Hercegovini je stanje daleko teže nego kod nas. Ja mogu da kažem nešto o terenu kod nas, koji pokriva Vatrogasna brigada Grada Banjaluka. Mi smo od početka godine imali 803 intervencije. U avgustu, za nešto malo više od pola mjeseca smo imali 103 intervencije. Od čega su 73 intervencije požara na otvorenom prostoru, a u proteklih sedam dana, 35 takvih intervencija, što govori o neodgovornom ponašanju“, rekao je Malinić.

Ljudski faktor

„Ne bih rekao da je jedini krivac ljudski faktor, ali 99% uzroka jeste ljudski faktor. Jedan posto ostavljam na elementarne nepogode i prirodne pojave. Svjedoci smo da u posljednjem periodu nije bilo padavina, nije bilo neprilika da se izazove požar“, kazao je Malinić.

Malinić je kazao da ljudi iz različitih pobuda pale vatru, te je ovom prilikom apelovao na građane da vode računa i da ukoliko primjete požar ili širenje vatre u njihovoj neposrednoj blizini i istu ne mogu sami ugasiti, pozovu najbližu vatrogasnu stanicu.

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„Vi ste svi bili na moru i znate da kada je ljeto i kada je sunčano vrijeme, ležite na plaži, ležite u hladu i pije hladno piće, cijeli dan ležite, malo se okupate, pokvasite se, izađete ponovo u hlad i naveče kad se vratite u sobu, vi ste prebijeni, znači da vas je sunce iscrpilo. Zamislite onda u kakvim uslovima vatrogasci rade. Ako on 12 sati ili čitavu svoju smjenu hoda po šumi u uniformi koja ga štiti od vatre, ali je jako vruće u njoj i on je dehidrirao i stalno je pod naporom i teretom i još na to sve je izložen opasnosti“, rekao je Malinić.