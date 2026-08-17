Od sutra se ponovo plaća parking u Banjaluci

Naplata parkinga u Banjaluci trebalo bi ponovo da počne od 18. avgusta, od sutra, ali ova najnovija odluka za sobom ponovo povlači pitanje ustavnosti.

Sa naplatom se prema najavama počinje sutra, ali se i dalje čeka ocjena ustavnosti Ustavnog suda Republike Srpske.

Podsjećamo, Skupština grada Banjaluka novu odluku usvojila je 5. avgusta, na vanrednoj sjednici.

Predsjednik banjalučke Skupštine upozorio je da iako se kreće u naplatu parkinga, odluka je opet u suprotnosti sa zakonima Republike Srpske.

"Formalno, Skupština je usvojila odluku o cijenama, ali se bojim da ćemo epilog svega morati da tražimo kroz odluku Ustavnog suda jer zamjerke nisu ispoštovane. Zakon jasno kaže da naplatu mora da vrši javno komunalno preduzeće koje osniva Grad ili da se to povjeri trećem privrednom društvu, a nigdje ne piše da to može da radi neko od odjeljenja. Gradonačelnik je ovom odlukom sam pokazao da je bio u krivu i da je sav novac uzimao mimo zakona. Pričamo o nekoliko miliona novca građana Banjaluke u protekle dvije godine za koje ne znamo gdje su otišli, jer već godinu i po nemamo izvještaj o izvršenju budžeta", rekao je Ninković za ATV.

Banja Luka Burna rasprava o parkingu u Banjaluci: Doplatna karta 20 KM!

Podsjećanja radi, na održanoj vanrednoj sjednici banjalučke Skupštine, tokom rasprave o naplati parkinga vladala je žustra rasprava s obzirom da se pred odbornicima našla i doplatna karta u iznosu od 20 KM.

Odbornici u Skupštini grada Banjaluka su na sjednici takođe upozorili na neustavnost nove odluke te zatražili od predlagača da budu spremni snositi posljedice ovih noviteta.

Jedan od glavnih problema sa kojim se suočava grad, a uskoro bi mogli i oni koji plaćaju parking jeste činjenica da Grad Banjaluka još uvijek nije osnovao komunalno preduzeće, koje će se baviti ovom djelatnošću te se kao takva, naplata ponovo dovodi u pitanje.

Da li će agonija sa naplatom parkinga dočekati kraj ili će se ocjenom Ustavnog suda prolongirati ovo pitanje, ostaje da vidimo.